Хотели шашлыков, а стали погорельцами. Что делать, если жарил мясо и спалил дачу соседей
Майские праздники все ближе, традиционно россияне в этот период отдыхают на природе. В Центральной России уже установилась теплая погода — шашлычный сезон фактически открыт. Но жарить мясо нужно по правилам, за нарушителями будут следить дроны МЧС. Печальных историй о пожарах после веселых посиделок полно. Что делать, если сжег дачу соседей, — в материале 360.ru.
Пожары и случаи смерти из-за шашлыков
Первые жертвы шашлыков уже появились в России. Например, в Таганроге 49-летний мужчина погиб из-за своих соседей, которые жарили мясо прямо на балконе.
«В результате в многоэтажке начался пожар. Мужчина задохнулся и умер», — сообщил Telegram-канал Shot.
Еще одна история случилась во Всеволожском районе Ленобласти. Три друга жарили шашлыки на Танковом карьере и решили проверить толщину льда в водоеме. Двое парней провалились в воду. Тело одного из них достали через несколько часов, поиски второго молодого человека продолжаются.
Накануне компания молодых людей спалила целое поле под Костромой из-за шашлыка.
«Оказалось, что молодые люди отдыхали у пруда в поле, жарили шашлыки. При этом место для жарки не было очищено от сухой травы. В какой-то момент веселая компания оставила место отдыха, не затушив костер. От огня сухостой загорелся», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 2020 году в Кузбассе мужчина жарил мясо на даче и случайно спалил соседские дома. Пламя из мангала перекинулось на сухую траву, из-за пожара пострадало имущество девяти человек, сумма ущерба составила семь миллионов рублей.
Правила жарки шашлыков:
- разводить открытый огонь и жарить шашлыки разрешено. Запрета готовить мясо на дачах и приусадебных участках нет. Более того, нормы по разжиганию мангалов, шашлычниц недавно смягчили;
- нормы для разведения костров, где прописано расстояние огня от построек, есть и их надо строго придерживаться. Если хозяин дачи, дома станет инициатором пожара, то несоблюдение им действующих норм пожарной безопасности может повлечь даже уголовную ответственность;
- необходимо держать под рукой воду, песок или огнетушитель. Это поможет справиться с огнем;
- для разведения огня необходимо выбирать ровную площадку вдали от домов, сухой травы, деревьев и автомобилей;
- никакого бензина или спирта для розжига. Использовать разрешено только специальные жидкости;
- не надо оставлять мангал и костер без присмотра;
- при разведении огня надо смотреть, насколько ветреная погода, а после приготовления шашлыков надо залить угли водой и убедиться, что они не тлеют;
Российским дачникам следует помнить, что их могут оштрафовать за нарушение противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков в неположенном месте, сообщил ТАСС депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, МЧС может использовать беспилотники для поиска дачников-нарушителей, которые не соблюдают правила жарки шашлыков на своих участках.
Что делать, если на шашлыках случился пожар
Без судебных тяжб не обойдется, если на дачном участке начнется пожар, который перекинется на стоящие рядом дома. Нарушителя не только привлекут к административной ответственности, но и обвинят в причинении материального ущерба.
«При этом по делам о возмещении убытков потерпевшая сторона должна доказать, что ответчиком по делу является лицо, действие или бездействие которого повлекло нанесение ущерба», — рассказал адвокат Алексей Гавришев «Газете.Ru».
Ответчику необходимо доказать факт непричинения вреда и отсутствие убытков, так как по действующему законодательству по таким делам действует презумпция вины. Она подразумевает, что доказательство отсутствия вины лежит на ответчике.
Чтобы не потерять в пожаре все, нужно застраховать недвижимость. Это позволит получить компенсацию при непреднамеренном возгорании. Стоит помнить, что готовка шашлыков в лесу или другом место может караться по закону.
«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, нарушителям может грозить наказание в виде административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей», — напомнил Гавришев.