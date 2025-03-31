Хотели шашлыков, а стали погорельцами. Что делать, если жарил мясо и спалил дачу соседей

Майские праздники все ближе, традиционно россияне в этот период отдыхают на природе. В Центральной России уже установилась теплая погода — шашлычный сезон фактически открыт. Но жарить мясо нужно по правилам, за нарушителями будут следить дроны МЧС. Печальных историй о пожарах после веселых посиделок полно. Что делать, если сжег дачу соседей, — в материале 360.ru.

Пожары и случаи смерти из-за шашлыков

Первые жертвы шашлыков уже появились в России. Например, в Таганроге 49-летний мужчина погиб из-за своих соседей, которые жарили мясо прямо на балконе.

«В результате в многоэтажке начался пожар. Мужчина задохнулся и умер», — сообщил Telegram-канал Shot.

Еще одна история случилась во Всеволожском районе Ленобласти. Три друга жарили шашлыки на Танковом карьере и решили проверить толщину льда в водоеме. Двое парней провалились в воду. Тело одного из них достали через несколько часов, поиски второго молодого человека продолжаются.

Накануне компания молодых людей спалила целое поле под Костромой из-за шашлыка.

«Оказалось, что молодые люди отдыхали у пруда в поле, жарили шашлыки. При этом место для жарки не было очищено от сухой травы. В какой-то момент веселая компания оставила место отдыха, не затушив костер. От огня сухостой загорелся», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 2020 году в Кузбассе мужчина жарил мясо на даче и случайно спалил соседские дома. Пламя из мангала перекинулось на сухую траву, из-за пожара пострадало имущество девяти человек, сумма ущерба составила семь миллионов рублей.