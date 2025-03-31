Два парня провалились под лед в Ленобласти во время поездки на шашлыки

Два молодых парня погибли в Ленинградской области, когда поехали жарить шашлыки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, юношам было по 22 года. Они отправились жарить мясо из Петербурга на «Танковый» карьер во Всеволожском районе. Уже на месте оба решили проверить толщину льда в центре водоема и провалились. Тело одного из них достали спустя несколько часов после случившегося, второго ищут до сих пор.
Также из-за шашлыков пострадал еще один россиянин — 49-летний житель Таганрога. Его соседи попытались пожарить мясо прямо на балконе многоэтажки. В итоге начался пожар. Мужчина задохнулся.
Ранее четыре рыбака провалились под лед в озере в Вологодской области. Только одному из них удалось выжить. Мужчину госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
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