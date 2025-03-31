МЧС России напомнило о правилах безопасности при приготовлении шашлыка

Теплая погода пришла в Подмосковье и другие регионы раньше обычного — жители открыли сезон пикников, не дожидаясь майских праздников. В Главном управлении МЧС России напомнили о важности соблюдения правил безопасности, игнорирование которых может привести к страшным последствиям.

При приготовлении шашлыка важно выбрать подходящее место. Это должна быть ровная площадка вдали от домов, сухой травы и деревьев. Для розжига необходимо использовать только специальные жидкости.

Важно также иметь при себе огнетушитель, песок и воду, чтобы справиться с огнем. Мангал не стоит оставлять без присмотра, а после приготовления мяса угли необходимо залить водой.

Для пикников в Подмосковье активно обустраивают специальные места. В них можно безопасно отдохнуть и не нарваться на штраф. Многие такие точки находятся в пределах парков и лесопарков.

Жителям напомнили, что несоблюдение правил безопасности и возникновение пожара грозит административной и уголовной ответственностью.