Холода убили урожай? Как погода повлияла на посадки и можно ли их защитить в будущем

В России 2 мая отмечается День садовода, который, как правило, совпадает с началом активного дачного сезона. Весна выдалась холодной, и кажется, что это не могло не повлиять на рассаду и плодовые деревья. Профессионалы в этой сфере рассказали 360.ru, как погода скажется на урожае.

Можно ли считать аномальной погоду весной-2026?

Март был теплым и позволил многим дачникам сделать первые посадки. А вот середина весны в Центральной России погодой не порадовала. Было холодно, ветрено, несколько раз шел снег. В Москве прошедший апрель стал одним из самых дождливых за последние десятилетия. Он занял второе место по количеству осадков с начала XXI века. Температура воздуха в столице и Подмосковье пока ниже климатической нормы.

Однако заморозки и снег, которые обескураживают простых жителей, садоводов удивлять не должны, отметил в беседе с 360.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. «За последние 40 лет я не припомню апреля, чтобы не было заморозков или снега, а чаще бывает и то и другое. Это абсолютная норма. Было похолодание, но не заморозки, температура ниже нуля не опускалась. И даже если бы она опустилась ниже нуля, до –2, например, это тоже было бы терпимо для растений. Если вам холодно в эту погоду, если вам страшно смотреть на снег с дождем, это не значит, что растения погибли», — рассудил он. А влага, которой этой весной в избытке, влияет на посадки как раз положительно.

Как погода повлияла на растения?

Растения, даже цветущие, нормально переносят как весеннее похолодание, так и небольшие кратковременные заморозки. По словам Туманова, апрельская погода ни на что не повлияла.

Плодовые в большинстве своем еще не расцвели. Даже то, что расцвело, не пострадало. Самое опасное — это, конечно, [заморозки в] пору цветения, потому что тогда у цветка подмерзает пестик, и из этого цветка ничего уже не будет. В Москве расцвели некоторые сорта вишни, алыча расцвела. Я осматривал цветы и повреждений не обнаружил. А овощи, которые дачники успели посеять, — морковь, свекла, салатики, редис, лук, горох, — морозостойкие. То есть даже если было –4, ничего бы не померзло. Андрей Туманов председатель организации «Садоводы России»

Эксперт добавил, что опытные садоводы спокойно отнеслись к холодной погоде. Так называемая зона рискового земледелия охватывает большую часть России, и те, кто часто работают на земле, не говоря уж о профессиональных агрономах, всегда готовы к погодным капризам и знают, что делать. Например, чтобы минимизировать ущерб от радиационных — самых холодных, ночных — заморозков, растения обрызгивают водой и поливают землю. Сырость помогает избежать фатального промерзания. На отдельных территориях ущерб от холодной погоды и осадков все-таки наблюдается.

«В Крыму три дня подряд был дождь с градом, были заморозки: –1, –2. Это плохо отразилось [на некоторых растениях]. Скорее всего, не будет персика раннего, частично он померз, абрикос традиционно мерзнет, ранняя черешня попала под заморозки. Урожай будет немного меньше, чем хотелось бы и чем ожидалось. Но надеюсь, что поздними сортами как-то перебьемся. И хотя бы были дожди, а влага — это хорошо», — рассказала 360.ru председатель регионального отделения общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник. Она добавила, что в регионе который год подряд мало абрикоса, в прошлом году не было черешни — практически вся вымерзла. Пока она все же цветет.

Как уберечь посадки от новых холодов?

Собеседники издания подчеркнули, что заморозки бывают и в мае, и даже в первой декаде июня, и это считается нормой. Причем последствия холодов труднопрогнозируемы — тяжелый холодный воздух «стекает» в низины, и на одной территории, даже небольшой, заморозок может произойти, а на другой нет. «Все опытные садоводы готовы к заморозкам и знают тысячу разных вариантов, как уберечь растения», — подчеркнул Андрей Туманов.

Татьяна Олейник посоветовала выбирать районированные сорта растений (официально рекомендованные для выращивания в конкретном регионе), которые выдерживают частые российские заморозки и град. Кроме того, она рекомендовала высаживать деревья по периметру глухого забора — такая преграда защищает деревья от заморозков. И, конечно, нужно следить за прогнозами погоды, предупреждениями МЧС, и быстро реагировать.

Проливание водой, то есть обильный полив по приствольному кругу, дает возможность поднять температуру. Когда вода отдает тепло вода, температура поднимается где-то на один-два градуса, и это дает возможность хоть частично спасти урожай. Такие мероприятия нужно проводить. Татьяна Олейник председатель регионального отделения «Союза садоводов России» республики Крым

Помогает и окуривание растений — метод, основанный на сжигании листьев, влажного мусора на подветренной стороне для создания густого дыма.

Что делать на даче в мае?

В ближайшее время у садоводов будет масса дел и помимо защиты растений от заморозков. Май — время активных посадок и обработки растений от вредителей, обрезки деревьев и внесения удобрений. Дачникам предстоит рыхлить почву, вносить в нее компост и перегной, чтобы подготовить грядки, а также высаживать рукколу, укроп, шпинат, горох и другие культуры. После того как почва прогреется, начнется посадка картофеля. В течение месяца садоводы высадят в теплицах теплолюбивые помидоры, огурцы и перцы. К концу месяца, если погода позволит, можно будет высаживать рассаду в открытый грунт. Кроме того, придется заняться подкормкой и обработкой деревьев, мульчированием, пересадкой кустов многолетников, высадкой рассады однолетников и многими другими делами. Впрочем, настоящим любителям работы на земле, которые к тому же обладают достаточным запасом терпения, все это будет только в радость.