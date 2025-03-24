Календарь посадок на апрель 2025 года: что сажать на рассаду и в грунт
Садовод Ганичкина рассказала, что лучше всего делать огороднику в апреле
У огородников и садоводов начинается самая жаркая пора — после зимы надо готовиться к предстоящему дачному сезону. Что из овощей, зелени, цветов и кустарников можно начать сажать уже в апреле, выяснил 360.ru.
Апрель — подготовка к работам в мае
Прежде всего в апреле проводят подготовительную работу к маю, рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина. В первой половине последнего весеннего месяца можно высаживать в теплицу огурцы, помидоры, перцы, базилик, укроп и другие культуры. До июня можно вырастить там рассаду кабачков, патиссонов, тыквы.
«В апреле последний шанс посадить рассаду для теплиц. У меня сейчас все подоконники и лоджия заставлены рассадой», — подчеркнула эксперт.
Те, кто позаботился о рассаде заранее, могут пикировать ее. Сама Ганичкина готовится прореживать всходы цветной и белокочанной капусты. Однако сеять семена еще не поздно.
Когда в апреле начинать работы в огороде
Работы в огороде можно начинать, когда минует угроза заморозков и почва достаточно прогреется. В разных регионах это происходит в разное время.
Обычно в апреле можно подготовить почву для посадки: перекопать, внести удобрения. В это время сеют холодостойкие культуры, такие как редис, морковь, петрушка.
Какие овощи и зелень посадить в апреле 2025
Можно начать сажать овощи и зелень, которые хорошо переносят понижение температуры и считаются достаточно холодостойкими. К таким растениям относят морковь, редис, петрушку, укроп, лук, чеснок, салат и шпинат.
«Я посею на одной грядке несколько культур: два-три салата, рукколу, кресс-салат, далее — квадратный метр укропа, раннего редиса. В этом случае огородник получит очень раннюю зелень», — отметила эксперт.
Если площадь позволяет, можно посадить по «квадрату» моркови, лука, сельдерея любого вида, ранней репы, редьки, поздней капусты для рассады. Высаженные культуры рекомендуют укрыть спецматериалом, чтобы всходы не погибли в случае внезапных морозов.
«Cверху на укрывной материал можно положить полиэтиленовую пленку», — посоветовала Ганичкина.
По ее словам, в конце апреля можно будет сеять все привычные для своей полосы культуры.
«Лук-севок можно высадить и в теплицу, и уже на улицу. Тогда ранней весной будет витамин C», — напомнила телеведущая.
Что можно сажать в апреле 2025 из цветов
С середины весны начинают сажать однолетние цветы, такие как астры, бархатцы, циннии, петунии. Они хорошо переносят посадку в открытый грунт и быстро прорастают при теплой погоде.
Можно сажать и многолетние цветы, например пионы, ирисы, лилии. Для них важно выбрать подходящее место с учетом освещения и типа почвы.
Не забывайте о луковичных цветах: тюльпанах, нарциссах и крокусах. Если планируете посадить их в апреле, убедитесь, что почва достаточно прогрелась.
Любителям цветов Ганичкина посоветовала не возиться с рассадой. По ее словам, выбирать следует однолетние растения. В пример эксперт привела календулу, циннии, ромашки, васильки.
Я открываю все семена, смешиваю их. В первой декаде мая, обычно в праздники, засеваю ими клумбы. Эти растения цветут все лето.
Октябрина Ганичкина
Перед посадкой цветов важно подготовить почву, удобрить ее и обеспечить хороший дренаж.
Какие кустарники можно сажать в апреле 2025
В апреле можно начинать посадку многих кустарников, если погодные условия позволяют: грунт достаточно прогрелся и нет риска сильных заморозков. Среди наиболее подходящих для посадки в это время кустарников можно выделить:
- форзицию — яркий и раннецветущий кустарник, который украсит сад своими желтыми цветами;
- сирень — популярный кустарник с ароматными соцветиями;
- чубушник (жасмин садовый), который отличается красивыми белыми цветами и приятным ароматом;
- барбарис — декоративный кустарник с яркими ягодами и листьями разных оттенков.
При посадке важно учитывать особенности каждого вида, такие как требования к почве и освещенности.
Какие еще работы можно проводить в апреле в огороде
Для успешного выращивания овощей в апреле важно выбрать подходящее место для посадки. Оно должно быть достаточно освещенным и защищенным от сильных ветров.
Также необходимо подготовить почву: она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо увлажненной.
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Не забывайте о подготовке теплиц и парников: проверьте целостность конструкций, продезинфицируйте поверхности и подготовьте грунт для ранних посевов.
Еще апрель — отличное время для обрезки кустарников и деревьев, борьбы с вредителями и болезнями, которые могут активизироваться с приходом тепла. Кроме того, можно заняться подготовкой посадочных материалов: проверить запасы семян, отсортировать их и при необходимости провести предпосевную обработку.