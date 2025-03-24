24 марта 2025 18:08 Календарь посадок на апрель 2025 года: что сажать на рассаду и в грунт Садовод Ганичкина рассказала, что лучше всего делать огороднику в апреле 0 0 0 Фото: Jan Walter/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Интересное

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У огородников и садоводов начинается самая жаркая пора — после зимы надо готовиться к предстоящему дачному сезону. Что из овощей, зелени, цветов и кустарников можно начать сажать уже в апреле, выяснил 360.ru.

Апрель — подготовка к работам в мае Прежде всего в апреле проводят подготовительную работу к маю, рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина. В первой половине последнего весеннего месяца можно высаживать в теплицу огурцы, помидоры, перцы, базилик, укроп и другие культуры. До июня можно вырастить там рассаду кабачков, патиссонов, тыквы. «В апреле последний шанс посадить рассаду для теплиц. У меня сейчас все подоконники и лоджия заставлены рассадой», — подчеркнула эксперт. Те, кто позаботился о рассаде заранее, могут пикировать ее. Сама Ганичкина готовится прореживать всходы цветной и белокочанной капусты. Однако сеять семена еще не поздно.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда в апреле начинать работы в огороде Работы в огороде можно начинать, когда минует угроза заморозков и почва достаточно прогреется. В разных регионах это происходит в разное время. Обычно в апреле можно подготовить почву для посадки: перекопать, внести удобрения. В это время сеют холодостойкие культуры, такие как редис, морковь, петрушка.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Какие овощи и зелень посадить в апреле 2025 Можно начать сажать овощи и зелень, которые хорошо переносят понижение температуры и считаются достаточно холодостойкими. К таким растениям относят морковь, редис, петрушку, укроп, лук, чеснок, салат и шпинат. «Я посею на одной грядке несколько культур: два-три салата, рукколу, кресс-салат, далее — квадратный метр укропа, раннего редиса. В этом случае огородник получит очень раннюю зелень», — отметила эксперт. Если площадь позволяет, можно посадить по «квадрату» моркови, лука, сельдерея любого вида, ранней репы, редьки, поздней капусты для рассады. Высаженные культуры рекомендуют укрыть спецматериалом, чтобы всходы не погибли в случае внезапных морозов.

Фото: F. Hecker/blickwinkel / www.globallookpress.com

«Cверху на укрывной материал можно положить полиэтиленовую пленку», — посоветовала Ганичкина. По ее словам, в конце апреля можно будет сеять все привычные для своей полосы культуры. «Лук-севок можно высадить и в теплицу, и уже на улицу. Тогда ранней весной будет витамин C», — напомнила телеведущая.

Что можно сажать в апреле 2025 из цветов С середины весны начинают сажать однолетние цветы, такие как астры, бархатцы, циннии, петунии. Они хорошо переносят посадку в открытый грунт и быстро прорастают при теплой погоде. Можно сажать и многолетние цветы, например пионы, ирисы, лилии. Для них важно выбрать подходящее место с учетом освещения и типа почвы. Не забывайте о луковичных цветах: тюльпанах, нарциссах и крокусах. Если планируете посадить их в апреле, убедитесь, что почва достаточно прогрелась.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Любителям цветов Ганичкина посоветовала не возиться с рассадой. По ее словам, выбирать следует однолетние растения. В пример эксперт привела календулу, циннии, ромашки, васильки.

Я открываю все семена, смешиваю их. В первой декаде мая, обычно в праздники, засеваю ими клумбы. Эти растения цветут все лето. Октябрина Ганичкина

Перед посадкой цветов важно подготовить почву, удобрить ее и обеспечить хороший дренаж. Какие кустарники можно сажать в апреле 2025 В апреле можно начинать посадку многих кустарников, если погодные условия позволяют: грунт достаточно прогрелся и нет риска сильных заморозков. Среди наиболее подходящих для посадки в это время кустарников можно выделить: форзицию — яркий и раннецветущий кустарник, который украсит сад своими желтыми цветами;

сирень — популярный кустарник с ароматными соцветиями;

чубушник (жасмин садовый), который отличается красивыми белыми цветами и приятным ароматом;

барбарис — декоративный кустарник с яркими ягодами и листьями разных оттенков. При посадке важно учитывать особенности каждого вида, такие как требования к почве и освещенности.

Фото: IMAGO/Jose De Jesus Saldana / www.globallookpress.com

Какие еще работы можно проводить в апреле в огороде Для успешного выращивания овощей в апреле важно выбрать подходящее место для посадки. Оно должно быть достаточно освещенным и защищенным от сильных ветров. Также необходимо подготовить почву: она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо увлажненной.

Интересно Прежде всего необходимо перекопать, разрыхлить и удобрить землю. Это поможет создать оптимальные условия для будущих посадок. Важно провести уборку территории: удалить остатки растительности, мусор и прошлогодние листья. Прежде всего необходимо перекопать, разрыхлить и удобрить землю. Это поможет создать оптимальные условия для будущих посадок. Важно провести уборку территории: удалить остатки растительности, мусор и прошлогодние листья.

Не забывайте о подготовке теплиц и парников: проверьте целостность конструкций, продезинфицируйте поверхности и подготовьте грунт для ранних посевов. Еще апрель — отличное время для обрезки кустарников и деревьев, борьбы с вредителями и болезнями, которые могут активизироваться с приходом тепла. Кроме того, можно заняться подготовкой посадочных материалов: проверить запасы семян, отсортировать их и при необходимости провести предпосевную обработку.