Депардье обвинили в харрасменте: причины и последствия | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 17:35 Харассмент навсегда! Теперь и Депардье Писатель Беседин: история с харассментом превратилась в карикатуру Thierry Roge/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Проблема сексуального насилия над женщинами действительно существует, но зачастую представительницы прекрасного пола сами провоцируют или придумывают харрасмент. Об этом в колонке для 360.ru порассуждал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

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Депардье замазался в харрасменте

А не кажется ли вам, что мы стали подзабывать слово «харассмент»? Абьюз еще как-то держится, но, дай бог, рано или поздно тоже сойдет на нет. Однако периодически харрасмент всплывает снова, напоминая о себе. Вот теперь замазался в нем и Жерар Депардье.

Комиссариат Парижа уже вызвал его на допрос. В вину российскому гражданину Депардье (и заодно гражданину еще нескольких стран) вменяются сексуальные домогательства к женщинам во время съемок двух фильмов: «Маг и сиамцы» в 2014-м году и «Зеленые ставни» в 2021-м.

В первом случае Депардье хватал за ягодицы кинодекоратора и неоднократно предлагал ей переспать. Во втором он зажал женщину из съемочной группы и заявил ей: «Я вставлю свой большой зонт в твое лоно».

Вообще, если Депардье всерьез сказал нечто подобное — про «большой зонт», — то старика жаль. Этот пафос звучит как безумие. Но происходило ли нечто подобное на самом деле?

РИА «Новости»

Пусть там, в Париже, разбираются. Мы же сейчас поговорим о главном. И, вычленяя это главное, сразу возникает вопрос: почему кинодекоратор из съемочной группы молчала целых 10 лет и призналась только сейчас?

Это ведь распространенная практика, когда кто-то вдруг начинает вспоминать, что та или иная «звезда» (мерзкое слово) приставала к ней 10, 15, 20 лет назад. Да, могла стесняться, но все же?

А потом, когда начинаются запоздалые и сильно запоздалые откровения, человек теряет многое из-за того, что когда-то, 20 лет назад, где-то он кого-то хлопнул по ягодицам.

Женщины сами придумывают харассмент

Вот, например, Харви Вайнштейн. Очевидно же, что подонок, но человеку сломали карьеру, жизнь, отняли все, а теперь сняли обвинения в сексуальном насилии (он сидит по другой статье). Так, а Харви-то что с того? Он уже отщепенец. Вспоминаем и Джонни Деппа, который выиграл суд и смог отбиться от обвинений.

Проблема в том, что вся эта история с харассментом в принципе превратилась в карикатуру. Это какое-то помешательство, когда в ток-шоу сидят девицы, подчас превратившиеся в бабушек, и вещают, как тот или иной актер зажимал их в гримерке.

В России это, кстати, тоже любят показывать. Помню, например, «любовниц Караченцова». Так и хотелось спросить: а не сами ли вы в очередь к нему выстраивались?

РИА «Новости»

Да, проблема сексуального насилия над женщинами есть — и она колоссальна. Но есть и проблема того, что женщины сами провоцируют или выдумывают харрасмент, чтобы выманить деньги, добиться привилегий, прославиться.

Как итог — это уничтожает саму суть проблемы, обесценивает ее. Как и, например, все эти бесконечные разговоры о как бы феминизме, которые к реальной защите прав женщин не имеют никакого отношения. Защищать нужно совсем другие вещи. Особенно в России.

А так все это приводит к тому, что развязные девицы вещают в своих stories о том, как жили с абьюзерами, как их, девиц в смысле, подвергали харассменту, а они все такие невинные — только, по факту, клейма на них негде ставить.

И при этом реальные насильники, даже педофилы, или просто те, кто пользуется своим положением и склоняет женщин к сексуальным связям, чувствуют себя великолепно. Результат — сексуальная жизнь, сексуальные желания смещаются в область тайного, скрытого и там превращаются в опасные патологии.

Что же касается киносреды, музыкальной сферы, шоу-бизнеса, то не просто так появилось выражение «через постель», но и не просто так там правили бал такие подонки, как Харви Вайнштейн. Все это — те самые две стороны одного и того же.

Оттого борьба с конкретными людьми неэффективна, это охота на ведьм. Бороться надо с самим грехом, с самим пороком, а иначе… иначе очень сложно разобраться, кто с кем и кто на что соглашался в борделе, где все давно уже смешались в кучу.