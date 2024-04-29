Депардье вызвали на допрос из-за обвинений в домогательствах | 360°

Мир 29 апреля 2024, 12:13 Депардье вызвали на допрос из-за обвинений в домогательствах BFMTV: актера Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах РИА «Новости»

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В Париже комиссариат полиции вызвал на допрос актера Жерара Депардье. Его подозревают в сексуальных домогательствах, сообщил телеканал BFMTV.

Телеканал уточнил, что две женщины обвинили Депардье в сексуальном насилии.

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По словам предполагаемых жертв, один из эпизодов произошел 10 лет назад во время съемок картины «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки, второй — в 2021 году, когда снимали фильм «Зеленые ставни» Жана Беккера.

Художник-постановщик подала иск против артиста. Адвокаты актера не прокомментировали ситуацию. Сам Депардье не признает свою вину в домогательствах. По информации BFMTV, артиста могут арестовать.

Ранее суд назначил условный срок звезде сериала «Игра в кальмара» О Ен Су и обязал его изучить 40-часовой курс сексуальной этики. Актер проходит по делу о домогательствах.