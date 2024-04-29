Депардье взяли под стражу в Париже из-за домогательств | 360°

Мир 29 апреля 2024, 13:40 Депардье взяли под стражу в Париже из-за домогательств Daily Mail Online: Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

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В Париже сотрудники полиции заключили под стражу актера Жерара Депардье. Он проходит по двум эпизодам по делу о сексуальных домогательствах, сообщило издание Daily Mail Online.

По данным журналистов, две женщины обвинили артиста в сексуальном насилии. Предположительно, в обоих случаях Депардье приставал к ним во время работы над фильмами.

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Один из эпизодов произошел во время съемок картины Жан-Пьера Мокки «Волшебник и сиамцы» в 2014 году, второй — в 2021 году, когда снимали фильм Жана Беккера «Зеленые шторы».

Сначала молодая актриса и танцовщица Шарлотта Арну подала в суд иск на актера. По ее словам, Депардье два раза домогался к ней у себя дома, когда они репетировали. В апреле прошлого года журналисты обнародовали показания 13 женщин, заявивших, что в разное время подвергались сексуальному домогательству со стороны Депардье.