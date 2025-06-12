Сегодня 10:21 Грозы, ветер и дожди накроют Москву в выходные: когда вернется жара? Синоптик Ильин: много дождя и мало тепла ожидается в Москве в выходные 0 0 0 Фото: Alexey Belkin/NEWS.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Прогноз погоды

Погода

Климат

Погода в Москве

Москва

Жара

Непогода обрушится на Москву — с 12 по 15 июня ожидаются дожди, сильный ветер и грозы. 360.ru выяснил, насколько затянутся осадки и вернется ли в город 30-градусная жара.

Какая погода ждет москвичей в выходные Тридцатиградусная жара немного разбаловала москвичей, заявил 360.ru заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. «Сейчас мы возвращаемся к нормальной погоде для этого времени для Москвы. Температура ночью — +6…+ 12, днем — +17…+22. Дожди — где-то вторая половина дня, 13-го числа в ночь и первая половина 14-го числа», — рассказал специалист. В субботу-воскресенье небольшие дожди в столице пройдут местами, южнее города осадки усилятся. Также ожидаются грозы и порывистый ветер до 16 метров в секунду.

Фото: РИА «Новости»

«Тепло ушло на Волгу, в Саратов, а к нам с Петербурга более холодный воздух зашел, мы в нем на недельку засели», — объяснил Цыганков. В воскресенье столбики термометров опустятся чуть ниже +20 градусов — до +17…+19.

Дальше опять +22. Только на следующей неделе, наверное, к среде, к четвергу пойдем уже +25…+26 градусов. Анатолий Цыганков замначальника ситуационного центра Гидрометцентра

Много дождя, мало тепла Самый пик похолодания придется на субботу, когда воздух остынет до +14…+16 градусов, рассказал 360.ru синоптик, метеоролог Александр Ильин. «Все очень просто: много дождя, мало тепла. <… > Может быть, в Москве в центре где-то градусов до +17 столбики термометров поднимутся. За пятницу-субботу выпадет около 30 миллиметров осадков, или, лучше сказать, от 25 до 30, что составит почти треть месячной нормы, даже ближе к половине», — сообщил он. По его словам, в этом есть и положительные моменты. В нынешний период идут, как правило, грибные дожди. Начинают расти боровики и колосовики.

Время можно провести с пользой в дождливую погоду: сходить в лес, набрать грибов. Александр Ильин синоптик

Сильного потепления не приходится ждать и на следующей неделе. «К воскресенью температура подползет к отметке +19…+21 градус. В понедельник тоже около +20…+22. Но и следующая неделя в прогнозах не останется без дождей и жарких дней не будет, +18…+23 — это максимальная температура. К концу следующей недели снова может прийти волна похолодания. Столбик термометра опустится ниже отметки +18 градусов», — заявил Ильин.

Фото: РИА «Новости»

Жары не будет? В столицу вернется комфортная погода с температурой +22…+24 градуса, но жары ждать не стоит, сообщил 360.ru синоптик Александр Шувалов. «Жары не будет. <… > Да, может вернуться комфортная погода с температурой +22…+24 градуса, но на не очень продолжительный период, это в середине следующей недели. А так, финал этой недели дождливый и прохладный. Начало недели тоже не теплое. К середине небольшое потепление, а затем опять провал в низкую часть — до +20…+22 градусов. Все-таки чуточку прохладнее, чем должно быть по климату, и со значительным количеством дождей», — заключил он.

Фото: РИА «Новости»

Погода в День России В День России в столице также пройдут небольшие дожди, столбики термометров покажут до +22 градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Характер погоды в столичном регионе сформирует циклон, который выходит своим центром на юго-восток Центрального федерального округа. «В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода», — добавил он. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.