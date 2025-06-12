Москвичей предупредили о дождливых выходных

Жителей и гостей Москвы 12 июня ожидает облачная погода с кратковременными осадками. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Днем воздух в столице прогреется до +21 — +23, а ночью похолодает до +12 — +14. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба. По данным Гидрометцентра, синоптики спрогнозировали восточный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.
В Подмосковье столбики термометров поднимутся до от +18... +23 градусов. Температура ночью составит +9... +14 градусов.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала горожанам подготовиться к теплой погоде. По ее словам, к началу следующей недели в Москве температура дойдет до отметки +23 градуса.
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