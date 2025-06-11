Москвичам пообещали летнюю погоду

В Москве к началу следующей недели потеплеет до +23 градусов. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму», — добавила она.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что похолодание продержится в Москве до 13 июня, при этом преобладать в столице будет солнечная или с переменной облачностью погода. Однако в целом температура останется в пределах нормальных значений для июня.

Сама же Позднякова предсказывала, что столбики термометров начнут подниматься не ранее третьей декады июня, при этом до конца месяца дневные значения не будут превышать +20 градусов.