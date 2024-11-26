«Глаза не закрываются». Москвичку изуродовали во время блефаропластики

Жительница Москвы Любовь пострадала из-за неудачной блефаропластики на дому — у женщины не закрываются глаза. Потерпевшая рассказала 360.ru, что пластический хирург Татьяна Станкевич (ранее Мирошниченко) убедила ее, будто риски минимальны, а также заверила, что неоднократно проводила операцию клиентам в домашних условиях.

Женщина поняла — что-то не так, но пластический хирург продолжала убеждать ее в том, что все симптомы пройдут и кожа под глазами подтянется. По словам Любови, врач приглашала ее домой и обкалывала веки специальными препаратами.

«Конечно же, я ей доверилась. В результате после операции у меня появились огромнейшие гематомы под глазами. Практически сразу же вывернулись веки, началось сильное слезотечение, высушивалась роговица», — рассказала пациентка.

«Я так думаю, что она специально усыпляла мою бдительность. Ну какой же пластический хирург признается в своей ошибке?» — отметила собеседница 360.ru.

Она добавила, что уколы не помогали, ей становилось хуже. Под правым глазом врач срезала больше кожи, поэтому она провисла сильнее. Хирург предложила провести повторную операцию, но процедура не помогла.

«В один прекрасный день Татьяна Владимировна меня бросила и уехала на Бали с семьей отдыхать», — сообщила пострадавшая.

Всего женщина заплатила за неудачную операцию 45 тысяч рублей: 40 тысяч — в первый раз, еще пять — за коррекцию. Все манипуляции врач проводила на обычном кресле.

«Я потом обратилась уже в другую клинику, там подтвердили, что операция прошла неудачно, что у меня дефицит тканей, то есть кожи не хватает, и что мне понадобится дорогостоящая операция — полная реконструкция нижних век», — пояснила она.

Любовь добавила, что сейчас у нее «не закрываются глаза». Она обратилась в Следственный комитет.

«Ты у меня сейчас в машине помрешь»

Еще одна жительница столицы Мария рассказала 360.ru, что тоже пострадала от рук этого хирурга. Год назад она сделала липосакцию в клинике доктора Кочеткова, где работала Станкевич (тогда у нее была другая фамилия — Мирошенко).

«Сделали операцию без анализов. Мое состояние ухудшилось. После [хирургического вмешательства] я четыре часа не могла прийти в себя и от наркоза отойти. С каждым днем становилось все хуже и хуже», — рассказала пациентка.

По словам женщины, в клинике ей вводили различные препараты, но улучшений не было. Затем родственники потребовали, чтобы она вернулась домой. По воспоминаниям Марии, из клиники ее спокойно отпустили, несмотря на тяжелое состояние.

«Таксист меня не хотел даже забирать. Он сказал: „Я тебя до дома не довезу. Ты у меня сейчас в машине помрешь“», — отметила она.

Когда она оказалась дома, родные вызвали скорую. Женщину отвезли в больницу.

«У меня были постоянно обмороки, и я была практически без сознания», — добавила она.

В клинике деньги возвращать отказались. По словам пациентки, персонал своей вины не признает. Единственное, что ей предлагали, — провести повторную операцию бесплатно. Но потом между двумя докторами, Станкевич и владельцем клиники Ильей Кочетковым, произошло какое-то недопонимание из-за сложившейся ситуации.