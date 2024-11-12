Москвичка чуть не лишилась ступни после операции по увеличению груди

Жительница Москвы сделала в клинике операции по увеличению груди и по коррекции живота, но во время хирургических вмешательств получила сильный ожог пятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

За операции 37-летняя женщина отдала клинике 450 тысяч рублей. Обезображенную пятку она увидела на следующий день, когда отошла от наркоза и попыталась встать на ноги. Хирург объяснил москвичке, что нога почернела, так как на ней во время операции по липосакции закрепили пассивный электрод, но из-за ошибки врача женщину ударило током.

Через неделю рана стала гнить и болеть все больше. В клинике пострадавшей пациентке выписали мазь, но она не помогла. Женщина обратилась к другому врачу, который диагностировал термический ожог третьей степени. Пациентку предупредили о риске некроза тканей, а также о том, что ступню придется ампутировать, если поражение пойдет дальше и затронет кость.

Хирург, оперировавший пострадавшую, согласился оплатить лечение, но обсуждать возмещение морального ущерба не торопился. По данным канала, когда врачу направили досудебную претензию на 800 тысяч рублей и 500 тысяч морального вреда, он назвал происходящее «потребительским терроризмом».

Ранее после операции по липосакции погибла петербурженка. У женщины не было никаких противопоказаний к процедуре.