Вывески по-русски, кипяток за деньги и локализованное такси. Главные законы марта 2026 года

Автосписания за подписки вне закона
Изменения для владельцев земель
Борьба с борщевиком на дачах
Закон о локализации такси
Удаленные автошколы
Целевое обучение в медвузах
Запрет дискредитирующих фильмов
Бронирование отелей
Ограниченный Рунет
Другие законы, которые вступили в силу с 1 марта 2026-го

С марта 2026 года в России вступил в силу пакет законов, которые затронули разные сферы нашей жизни. К примеру, владельцев участков обязали бороться с борщевиком, Рунет смогут отключать от Всемирной сети по решению Роскомнадзора совместно с ФСБ и Минцифры, а в такси начали действовать новые правила локализации авто. Как эти и другие нововведения повлияют на кошелек и быт россиян — в материале 360.ru.

Автосписания за подписки вне закона

С марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с банковских карт за подписку. Речь идет о любых интернет-сервисах: стриминговых платформах, онлайн-кинотеатрах, игровых сервисах, образовательных площадках, облачных хранилищ данных и других.

Закон не затронул те из них, которые предлагают ежемесячное получение товаров, например БАДов или готовой еды, а также доступ к программному обеспечению (в частности, подписки на ИИ-боты).

Изменения для владельцев земель

Окончательно вступил в силу закон об изменении видов разрешенного использования (ВРИ) земель. До 1 марта действовал переходный период, в течение которого владельцам нужно было начать использовать участки согласно отметкам, прописанным в ЕГРН.

Основные положения:

  • Вид разрешенного использования для земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) теперь определяется соответствующими их статусу регламентами или положениями;
  • Изменение ВРИ сельскохозяйственных земель ограничили — их нельзя перевести в участок под жилищное строительство;
  • Использование вспомогательного ВРИ допускается только с основным, а не самостоятельно;
  • Для недропользования вид разрешенного использования устанавливается автоматически на основании лицензии.
Борьба с борщевиком на дачах

Собственников земельных участков обязали бороться с борщевиком Сосновского на своей территории. Также они должны истреблять другие сорные растения, которые наносят вред окружающей среде. Недавно Рослесхоз опубликовал проект со списком таких растений, в который включили не только борщевик, но и американский клен.

За отказ уничтожать такие культуры владельцев земельных участков будут штрафовать. Денежное наказание составит от 20 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 50 до 100 тысяч — для должностных лиц, от 400 до 700 тысяч — для юрлиц.

Закон о локализации такси

Вступил в силу закон о локализации автомобилей в сфере такси. С марта для включения машины в реестр она должна соответствовать одному из требований:

  • Количеству баллов локализации. Минимальное — 3,2 тысячи в 2026 году, 3,5 тысячи — с 2027-го, 3,7 тысячи баллов— с 2028-го;
  • Производство авто по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Закон не распространяется на автомобили, включенные в реестр до 1 марта 2026 года, а для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, для Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030-го.

Удаленные автошколы

Теорию в автошколах разрешили преподавать дистанционно. Учебные заведения смогут использовать специальный софт, который будет фиксировать посещаемость и успеваемость учащихся. Правило необязательно.

Также получающие права по категориям C и D и таксисты (категория B) смогут учиться не только в автошколах, но и в таксопарках и профильных транспортных комбинатах.

Целевое обучение в медвузах

С марта все бюджетные места для обучения по программам ординатуры стали целевыми (когда абитуриент заключает договор с какой-либо компанией, и она платит за его обучение в ссузе или в вузе). Работодателем может стать государственное медучреждение либо частная клиника, если она оказывает бесплатную медпомощь.

Если студент-медик впоследствии не захочет отрабатывать свое обучение, придется уплатить компенсацию за потраченные на него деньги и штраф в двукратном размере этой компенсации.

Если от договора откажется ординатор, с него попросят только компенсацию за обучение. Студента отчислят с возможностью перевестись на платное отделение, но при условии наличия мест.

Если во время учебы или по ее окончании у студента не будет предложений от работодателя либо учащийся не будет соответствовать требованиям заказчика, его освободят от обязательной отработки.

Также изменились правила аккредитации, чтобы получить право работать врачом. Выпускники вузов должны пройти первичную аккредитацию, а через пять лет — периодическую. Чтобы пройти последнюю аккредитацию, врачу следует работать с наставником до трех лет, а именно:

  • Три года — хирурги, неонатологи, онкологи;
  • Два года — фельдшеры, медсестры, акушеры;
  • Полтора года — стоматологи-ортопеды, лаборанты;
  • Сокращенный срок в один-полтора года — специалисты, которые работают в сельской местности, городах с населением до 50 тысяч человек, новых регионах.

От наставничества освободили фармацевтов и специалистов санитарно-эпидемиологического профиля. Работа с наставником включена в отработку целевиков.

Запрет дискредитирующих фильмов

С марта вступил в силу закон о запрете проката фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности». Под это определение попадают:

  • Культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности;
  • Отрицание патриотизма, служения Отечеству;
  • Отрицание естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру;
  • Разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*.
Бронирование отелей

Изменились правила заселения в отели и гостиницы в России.

— Гости смогут зарегистрироваться по водительскому удостоверению. Плюс теперь можно законно отменить бронь за день до заезда без удержания платы за номер (подробнее читайте здесь ).

— В случае опоздания отель сможет удержать плату не более чем на 24 часа.

— Гостиницам разрешили законно и в одностороннем порядке отказать в предоставлении номера, однако придется вернуть полную сумму бронирования.

— В качестве бесплатных услуг отель должен предоставить туристу тонометр. А вот кипяток сделали платным.

— С марта все лицензированные гостиницы, отели и кемпинги должны состоять в спецреестре. Только в этом случае жилье у них можно забронировать с помощью агрегаторов.

Ограниченный Рунет

С 1 марта Роскомнадзор вместе с ФСБ и Минцифры получил право отключать интернет в России от глобальной сети в случае серьезной угрозы безопасности.

Правило может действовать до 1 марта 2032 года. Это нужно для защиты отечественных серверов и каналов связи от международных кибератак.

Другие законы, которые вступили в силу с 1 марта 2026-го

  • Закон о защите русского языка. С марта все вывески, баннеры, указатели, информационные щиты, меню и другие рекламные материалы должны быть на русском. Иностранный язык допускается, но информация должна дублироваться на русском. Правило коснется также названий, товарных знаков и знаков обслуживания;
  • Заграничные путевки должны обязательно включать в себя перевозку туриста в страну пребывания и обратно, размещение. Допуслугами официально посчитают транспортировку, услуги гида, экскурсовода, переводчика, инструктора-проводника;
  • Начали действовать минимальные цены для табачной продукции. Например, один килограмм трубочного табака обойдется в 12 647 рублей, курительного конкорезанного — 8916, одной сигары — 814 рублей и так далее;
  • Расширили перечень оснований для расторжения трудового договора с мигрантами;
  • Срок оплаты услуг ЖКХ в России перенесли с 10-го числа каждого месяца на 15-е. Правило едино для всех в России, управляющие компании больше не смогут устанавливать свои сроки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

