Вывески по-русски, кипяток за деньги и локализованное такси. Главные законы марта 2026 года

С марта все бюджетные места для обучения по программам ординатуры стали целевыми (когда абитуриент заключает договор с какой-либо компанией, и она платит за его обучение в ссузе или в вузе). Работодателем может стать государственное медучреждение либо частная клиника, если она оказывает бесплатную медпомощь.

Если студент-медик впоследствии не захочет отрабатывать свое обучение, придется уплатить компенсацию за потраченные на него деньги и штраф в двукратном размере этой компенсации.

Если от договора откажется ординатор, с него попросят только компенсацию за обучение. Студента отчислят с возможностью перевестись на платное отделение, но при условии наличия мест.

Если во время учебы или по ее окончании у студента не будет предложений от работодателя либо учащийся не будет соответствовать требованиям заказчика, его освободят от обязательной отработки.