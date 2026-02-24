Авиаперелеты по новым правилам: что изменится для пассажиров с 1 марта 2026 года

Главред Avia.ru Гусаров объяснил нюансы новых правил авиаперелетов с детьми

Andrey Titov/Business Online
Фото: Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила авиаперевозок. Что теперь будут считать вынужденным отказом от перелета, какую ручную кладь позволят перевозить бесплатно, а также как изменятся правила перевозки детей и инвалидов, выяснил 360.ru.

Новые правила авиаперевозок с марта 2026 года

Нововведения, которые затронули правила авиаперелетов, закрепили в приказе Минтранса России от 15 октября 2025 года, в их числе следующие пункты:

«Сопровождающими могут быть родители, родственники или лица, которые находятся с ними в одной брони и их сопровождают. Они должны сидеть рядом, причем не просто в одном ряду, а в одном блоке кресел — даже не через проход, а рядом», — объяснил в беседе с 360.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Razmik Zackaryan/URA.RU
Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/www.globallookpress.com

«Пассажира с ограниченными способностями доставляют в салон самолета на специальной коляске, если она ему требуется: его привычное средство передвижения не пройдет в проходе самолета. Его сажают на определенные места — рядом с туалетом, но не рядом с аварийным выходом», — уточнил Гусаров.

Связаны такие меры с тем, что инвалид не сможет при необходимости встать и открыть аварийный люк в случае эвакуации пассажиров, кроме того, в экстренной ситуации он может стать препятствием для других. По этой же причине, заметил эксперт, у аварийных выходов не сажают детей.

Также приказ Минтранса включает еще несколько положений, регламентирующих перевозку детей:

Razmik Zackaryan/URA.RU
Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/www.globallookpress.com

Уточнили в приказе и список предметов, которые можно перевозить в качестве ручной клади бесплатно:

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

Если габариты такой ручной клади превышают установленные авиакомпанией, то за сверхнорму придется доплатить по тарифам перевозчика.

В качестве ручной клади нельзя провозить бесплатно:

Новые правила в случае задержки рейса

Отдельно в документе уточнили изменения, которые будут действовать при задержках рейсов:

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

Отсчет времени начинается в момент отправления самолета по билету до времени начала посадки пассажиров на воздушное судно.

«Можно отказаться от перелета без потери денег. Равно как и при отмене рейса совсем. Причем пассажир может это сделать, даже если билет невозвратный», — отметил Гусаров.

Aleksey Smyshlyaev
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com

Также в приказе прописали, что будет считаться вынужденным отказом от перевозки:

Если за билет платил не пассажир, который отказался от перелета, то деньги вернут плательщику, а не пассажиру.

Aleksey Smyshlyaev
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com

Новые правила проживания в гостиницах

Также с 1 марта в России будут действовать новые правила проживания в гостиницах, отелях, хостелах и кемпингах. Вот самые главные из них:

