Авиаперелеты по новым правилам: что изменится для пассажиров с 1 марта 2026 года Главред Avia.ru Гусаров объяснил нюансы новых правил авиаперелетов с детьми

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила авиаперевозок. Что теперь будут считать вынужденным отказом от перелета, какую ручную кладь позволят перевозить бесплатно, а также как изменятся правила перевозки детей и инвалидов, выяснил 360.ru.

Новые правила авиаперевозок с марта 2026 года Нововведения, которые затронули правила авиаперелетов, закрепили в приказе Минтранса России от 15 октября 2025 года, в их числе следующие пункты: Пассажиров будут подробно информировать об условиях перелета, тарифах, порядке возврата билетов, правилах перевозки, порядке перевозки малолетних и других важных параметрах;

Электронный посадочный талон приравняли к бумажному;

Дети до 12 лет обязательно должны лететь в сопровождении взрослых и размещаться на месте рядом с ними без дополнительной платы; «Сопровождающими могут быть родители, родственники или лица, которые находятся с ними в одной брони и их сопровождают. Они должны сидеть рядом, причем не просто в одном ряду, а в одном блоке кресел — даже не через проход, а рядом», — объяснил в беседе с 360.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Маломобильных граждан также должен кто-то сопровождать, и его обязаны посадить рядом — правило такое же, как и при перевозке детей. Если сопровождающего нет, то его нужно запросить у авиакомпании; «Пассажира с ограниченными способностями доставляют в салон самолета на специальной коляске, если она ему требуется: его привычное средство передвижения не пройдет в проходе самолета. Его сажают на определенные места — рядом с туалетом, но не рядом с аварийным выходом», — уточнил Гусаров. Связаны такие меры с тем, что инвалид не сможет при необходимости встать и открыть аварийный люк в случае эвакуации пассажиров, кроме того, в экстренной ситуации он может стать препятствием для других. По этой же причине, заметил эксперт, у аварийных выходов не сажают детей. Также приказ Минтранса включает еще несколько положений, регламентирующих перевозку детей: Если ребенку менее двух лет, то перевозка без отдельного пассажирского места на рейсах внутри страны осуществляется бесплатно. Если рейс международный, то при покупке билета малолетнему пассажиру авиакомпания должна предоставить скидку не менее 90% от тарифа. Исключение — билеты первого и бизнес-класса;

Если ребенку от двух до 12 лет решили оформить отдельное пассажирское место, то при покупке билета перевозчик обязан предоставить скидку 50% от тарифа на перевозки внутри страны. Правило не действует при оплате билетов первого и бизнес-класса;

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Если рейс международный, то размер скидки за перевозку ребенка до 12 лет определяет сама авиакомпания. Уточнили в приказе и список предметов, которые можно перевозить в качестве ручной клади бесплатно: Рюкзак, вес и габариты которого разрешены авиакомпанией;

Букет цветов, вес и габариты которого разрешила авиакомпания;

Верхнюю одежду;

Детское питание для ребенка во время полета;

Костюм в сгибающемся чехле;

Детскую люльку, удерживающие ребенка до двух лет устройства, детскую коляску, которые можно безопасно разместить в салоне самолета на багажной полке либо под сиденьем впереди сидящего пассажира;

Лекарства и диетическое питание на время полета;

Костыли, опорные трости, складные ходули, кресло-коляска, протезы и другие поддерживающие жизнедеятельность инвалида устройства. Также допускаются к провозке в качестве ручной клади средства ухода за протезами;

Товары, которые купили в зоне беспошлинной торговли (duty free).

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Если габариты такой ручной клади превышают установленные авиакомпанией, то за сверхнорму придется доплатить по тарифам перевозчика. В качестве ручной клади нельзя провозить бесплатно: Собак-поводырей;

Детскую коляску, габариты которой не позволяют разместить ее безопасно в салоне самолета, на багажной полке или под сиденьем впереди сидящего пассажира. Новые правила в случае задержки рейса Отдельно в документе уточнили изменения, которые будут действовать при задержках рейсов: Если перелет задержали на два часа, то в течение третьего часа авиакомпания должна предоставить пассажирам воду;

Если рейс задержали на четыре часа, то перевозчик обязан обеспечить пассажиров бесплатными горячими напитками и едой в течение следующих двух часов. Их выдают по посадочным талонам в указанных авиакомпанией местах;

Если перевозку задержали более чем на восемь часов, то в течение следующих двух часов пассажирам должны предоставить бесплатную гостиницу с трансфером туда и обратно. Номером в отеле должны обеспечить в течение двух часов, если рейс задержали на шесть часов в ночное время — с 22:00 до 06:00;

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

В случае переноса времени отправления рейса с дневного на ночное и с ночного на дневное сроки предоставления услуг рассчитываются согласно времени, указанному в билете;

При предоставлении гостиницы на плечи авиакомпании ляжет обязанность по бесплатному хранению багажа;

Если задержка составила более 30 минут, то пассажиры вправе вернуть билет и получить полную его стоимость на руки. Отсчет времени начинается в момент отправления самолета по билету до времени начала посадки пассажиров на воздушное судно. «Можно отказаться от перелета без потери денег. Равно как и при отмене рейса совсем. Причем пассажир может это сделать, даже если билет невозвратный», — отметил Гусаров.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Также в приказе прописали, что будет считаться вынужденным отказом от перевозки: Отмена рейса;

Задержка рейса более чем на 30 минут;

Отправление рейса ранее указанного в билете времени;

Изменение маршрута;

Если у человека будет билет на самолет, но в нем не хватит для него места;

Опоздание пассажира из-за длительного досмотра багажа и личного досмотра, если в итоге запрещенных предметов у него не оказалось;

Если пассажиру не организовали стыковку рейсов в случае единого билета;

Пассажир или его член семьи заболел, если это можно подтвердить медицинскими документами. Их можно направить электронно;

Если место в самолете не соответствует оплаченному классу;

В случае ошибки перевозчика в оформлении билета. Если за билет платил не пассажир, который отказался от перелета, то деньги вернут плательщику, а не пассажиру.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Новые правила проживания в гостиницах Также с 1 марта в России будут действовать новые правила проживания в гостиницах, отелях, хостелах и кемпингах. Вот самые главные из них: Отменить бронь и вернуть предоплату в полном объеме турист сможет за день до даты заезда;

Если путешественник опоздал к дате бронирования, то отель вправе удержать у него плату не более чем за одни сутки;

В случае опоздания гостиница обязана держать бронирование в течение суток — аннулировать бронь, как это было ранее, нельзя;

Все гостиницы, хостелы, кемпинги должны состоять в специальном реестре;

Заселение разрешили не только по российскому паспорту, но и по загранпаспорту, водительскому удостоверению и мобильному приложению «Госуслуги»;

В договоре бронирования отель обязан указывать условия проживания, тип и площадь номера, порядок отмены брони;

Гостиница может отказать путешественнику заселить его без объяснения причины, но тогда ей придется вернуть полную стоимость брони и возместить все убытки.