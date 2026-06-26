Сегодня 13:37 Главные площадки России в День молодежи: как отметят праздник в Смоленске и Ельце 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Главные площадки Дня молодежи — Смоленск и Елец. Эти города получили статусы «Молодежной столицы России» и «Города молодежи». Как агломерации готовятся к празднику — в материале 360.ru.

Как выбирали Молодежную столицу России и Город молодежи Церемония награждения премии молодежных достижений «Время молодых» состоялась 20 декабря в Национальном центре «Россия» — там объявили победителей двух специальных номинаций: «Молодежная столица России» — Смоленск и «Город молодежи» — Елец. «Эта престижная награда вручается тем, кто ярко проявил себя в сфере молодежной политики. Среди нынешних лауреатов — участники и ветераны специальной военной операции, руководители общественных, волонтерских, некоммерческих организаций и деловых кругов, журналисты. Люди, которых объединяет искреннее стремление внести свой вклад в становление молодого поколения граждан России», — приветствовал участников мероприятия президент Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

За статус «Молодежной столицы России» соревновались шесть региональных центров: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. По итогам народного голосования победителем в этой номинации стал Смоленск. «Смоленск — молодежная столица России-2026! Мы успешно преодолели три этапа конкурса, стали лидером народного голосования, которое проходило на портале Госуслуги. За нас проголосовало более полумиллиона человек — это жители самых разных уголков страны», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Небольшие населенные пункты боролись за звание «Город молодежи» — участниками стали Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш. Елец набрал 483 тысячи голосов. «Эмоции просто запредельные. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за наш прекрасный город, от Москвы до Калининграда, а также сказать спасибо Росмолодежи», — сказал глава городского округа Вячеслав Жабин.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press / www.globallookpress.com

Праздничные мероприятия в Смоленске в День молодежи В Молодежной столице России Смоленске 27 июня стартует торжественная церемония открытия праздничной программы. Она начнется на площади Ленина в 13:00 с участием звезд российской эстрады. В рамках мероприятии состоится массовое исполнение песни «Катюша» — к участию приглашаются все желающие. Произведение смолянина Михаила Исаковского стало символом целой эпохи, а идея всем вместе исполнить «Катюшу» принадлежит праправнуку поэта, 15-летнему Дмитрию Микуличу. «Подарком для всех жителей и гостей станет концерт. С 13:00 до 15:00 на главной сцене выступит народный артист России, певец, композитор, актер, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов. Также на сцену выйдут известные среди молодежи блогеры Влад Кобяков, Артур Бабич и певец Хабиб», — сообщил Анохин в своем канале в «Максе».

Фото: РИА «Новости»

Основные площадки 1. Площадь Ленина — главная сцена праздника. Ведущими церемонии открытия станут Янгер, Лео Канделаки, Карина Кросс и Женя Кривцова. 2. Улица Коненкова — показ «Модный код России». Здесь пройдет модный показ с участием молодых дизайнеров из России и СНГ, а также смоленских брендов, что подчеркнет культурное разнообразие страны. 3. Улица Глинки — «Улица спорта». В программе предусмотрены соревнования по баскетболу, мастер-классы по скалолазанию и настольному теннису, а также силовые дисциплины: тяга автомобиля и подъем бревна. Гости смогут попробовать свои силы в различных видах спорта.

4. Улица Коммунистическая — «Улица творчества». Смоленский музей-заповедник и театр «Порубежье» представят интерактивные площадки, посвященные традициям смоленского дворянства и воинской культуре. Также ожидаются открытые концерты и мастер-классы по кукловождению. 5. Улица Октябрьской Революции — волонтерство, образование и карьера. Тут организуют мастер-классы по первой помощи, квесты по донорству и консультации по трудоустройству от ведущих образовательных учреждений региона. 6. Гастрономический фестиваль и ярмарка «Создано молодыми». С 12:00 до 21:00 на улице Ленина и Массовом поле будут работать гастрономические площадки, семейные зоны, планетарий и виртуальная реальность. 7. Пространство «Гордость». У Громовой башни и в сквере Памяти Героев пройдут встречи с участниками спецоперации, спасателями и спортсменами, а также презентации патриотических клубов.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

День молодежи в Ельце В Городе молодежи праздник стартует на Торговой площади — там будут работать интерактивные зоны, спортивный квартал и уличный театр. Главными хедлайнерами станут исполнители AKMAL и GUMA. Треки «Стеклянная 2», «Не надо так» и «Близко, но далеко» взрывали топ-чарты — теперь они зазвучат вживую в городе на берегу Быстрой Сосны. С 12:00 до 13:30 в Ельце на Красной площади выступит хор и детское объединение «Школа звонарей». Любой желающий сможет прикоснуться к древнему ремеслу и узнать историю колоколов. Одним из самых зрелищных мероприятий станет показательная операция сотрудников УФСИН. Бойцы спецназа продемонстрируют навыки по освобождению заложников из рук условных террористов. В демонстрационной зоне операторов БПЛА гости смогут получить базовые навыки управления дронами.

Фото: РИА «Новости»

Праздничная программа также предусмотрена в областном центре — Липецке. Там День молодежи будут отмечать в течение трех дней — с 26 по 28 июня. Хедлайнером праздника в Липецке будет дуэт Nansi & Sidorov — он выступит в воскресенье в 21:00. На Липецком городище программа начнется 26 июня в 18:00 — жителей и гостей ждут мастер-классы по созданию карты желаний и работе с нейросетями. Тон вечеру задаст Кавер-бэнд «КаверZA», а в 19:00 начнутся розыгрыш призов от партнеров. В 19:15 стартуют DJ- и брейк-данс-батл, в 20:20 запланирован показ фильма «Артек. Сквозь столетия». В главный день праздника, 27 июня, на Городище молодых людей ждут лекции и мастер-классы. Эксперты расскажу про спортивные добавки и БАДы, питание, продвижение в соцсетях и ИИ.

Фото: РИА «Новости»

Также в программе: 14:00 — тренировочный блок от D13Fitness;

14:00 — комбат-тренировка от Александра Фирсакова;

15:00 — степ-аэробика от Кристины Пахомовой;

15:30 — зумба-тренировка от Оксаны Дроздовой;

16:00 — сайкл-тренировка от Надежды Семыниной;

17:00 — молодежный бал «Перекресток времен»;

17:30 — розыгрыш от партнеров;

18:00 — концертная программа;

20:00 — концерт симфонического оркестра от Липецкого Дома музыки;

21:00 — хоровое караоке с Дмитрием Митиным. Кульминация праздника — 28 июня. С 14:00 на Липецком городище состоятся молодежный «Туц-Туц Квиз» и танцевальный батл «Все стили». На сцене выступят местные коллективы и барабанщик Михаил Черкашин. В шатре пройдут познавательные лекции и встречи с интересными людьми.