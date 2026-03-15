15 марта 2026 00:15 Главная заступница России. Что можно и нельзя делать в День Державной иконы Божьей Матери

День Державной иконы Божьей Матери отмечается 15 марта. Эта икона более 100 лет ждала своего часа в темном подвале и предстала перед верующими именно тогда, когда страна нуждалась в опоре больше всего. С каким чудом связано ее обретение, о чем молиться «Державной», что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Символ несгибаемости

В 1917 году Евдокии Андриановой — жительнице деревни Перервы, расположенной неподалеку от села Коломенское, — приснилось, что в этом селе нужно найти большую черную икону и сделать ее красной. Крестьянка рассказала обо всем настоятелю храма, и начались поиски. Наконец 2 марта (15-го по новому стилю) в подвале церкви обнаружили потемневшую от времени святыню. Считается, что ее спрятали там от наполеоновских войск за 105 лет до этого. Богоматерь изображалась не в привычном скромном образе, а в царском — в красной мантии, со скипетром и державой (золотым шаром с крестом). Поразительно, что находку сделали именно в тот день, когда от престола отрекся Николай II, положив конец 300-летнему правлению дома Романовых.

Верующие увидели в этом знак: царская власть пала, но Божья Матерь приняла на себя заботу об осиротевшей России. Впоследствии символичным показался и яркий цвет мантии, словно возвещавший о наступлении тяжелых, кровавых времен. Икона стала символом божественного заступничества и несгибаемости России, паломники тянулись к «Державной» со всей страны. Ее стали возить по городам, а Евдокия Андрианова принялась собирать с прихожан средства на драгоценный оклад для иконы. Однако вскоре крестьянка увидела новый сон: Богородица просила вернуть людям деньги и отказаться от идеи, поскольку церковное имущество все равно разграбят. За 109 лет со дня ее обретения святыня долго скиталась (говорят, ее даже тайно передавали отрекшемуся Николаю II) и наконец вновь оказалась в Коломенском — в храме Казанской иконы Божией Матери. Найти ее там можно и сейчас.

Кстати, Вознесенский храм в Коломенском, где обнаружили святой образ, восстановили и освятили. По преданию, если икона вернется туда, это станет началом нового возвеличивания России.

О чем молиться иконе «Державная»?

К иконе приходят за помощью в особенно трудные времена. Ее просят об исцелении от болезней и избавлении от зависимостей, о прекращении конфликтов и восстановлении мира. Считается, что святыня приходила стране на помощь во время Великой Отечественной войны и в периоды экономических кризисов. Кроме того, «Державную» просят об обретении финансовой стабильности, укреплении рушащегося брака, защите от недругов. Незамужним девушкам икона может помочь встретить вторую половинку, а мечтающим о детях — забеременеть и родить здорового ребенка. Маленьких детей Богородица защитит от болезней. Верующие читают перед святым образом акафист иконе Державной или тропарь празднику, но помогает она и тем, кто обращается к ней своими словами. Главное — молиться искренне.

В 2026 году день обретения Державной иконы Божьей Матери приходится на Великий пост, когда обращаться к Богородице особенно важно. Считается, что она поможет укрепить дух и достойно пройти этот период очищения и покаяния.

Что можно и нельзя делать в День Державной иконы Божьей Матери?

Можно и нужно: Сходить в храм или, если такой возможности нет, помолиться перед иконой дома.

Заняться благотворительностью, совершить доброе дело.

Посадить дома красную герань. Считается, что если сделать это 15 марта, вы привлечете в дом удачу.

Совершив покупки, оставить продавцу лишнюю монетку. Это — к достатку в семье.

Постараться избавиться от плохих мыслей. Доверьтесь высшей силе, и все обязательно будет хорошо. Не стоит: Выходить из дома без особой надобности (поход в храм не считается).

Поднимать деньги на улице. Вместе с ними вы «подберете» чужие проблемы.

Заниматься рукоделием, зашивать дырки, пришивать пуговицы. Можно «пришить» к себе неурядицы, от которых будет сложно избавиться.

Обнимать чужих детей, если вы беременны. Собственный ребенок будет непослушным и капризным.

Ругаться. Ну, а главное в этот день — всей душой верить в то, что все невзгоды временны и преодолимы.