Генуборка вместо фитнеса? Как соблюсти новые рекомендации по здоровому образу жизни
Диетолог Белюга: белок должен быть основой приема пищи
В России обновили рекомендации по здоровому образу жизни: теперь в них подробно расписаны правила питания, водного баланса, физкультуры и борьбы со стрессом. Помогут ли методические рекомендации и как их встроить в повседневную жизнь разбирался 360.ru.
Рекомендации по здоровому образу жизни
Врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга в беседе с 360.ru заявила, что подобные инициативы важны для населения, а сама методика доступна для понимания.
«Очень нравится, что правительство об этом думает, заботится о том, чтобы люди употребляли достаточное количество белковой пищи, достаточное количество жиров, соблюдали их баланс, насыщенные жиры, ненасыщенные и достаточное количество углеводов», — сказала она.
Специалист отметила, что один из главных лайфхаков для тех, кто хочет перейти на правильное питание, — это принцип «сначала котлетка, потом конфетка». Основой приема пищи должен быть белок, а не жиры и быстрые углеводы.
«В первую очередь человек, который хочет придерживаться здорового образа жизни, он должен есть не жирную углеводную пищу — гамбургеры, бургеры, — а то, что содержит белок», — сказала Белюга.
Как составить свой рацион?
По словам Евгении, на завтрак лучше выбирать яйца, творог, сырники или запеченное мясо, а уже к ним добавлять сложные углеводы — кашу или зерновой хлеб. В обед классическая схема выглядит так: источник белка (мясо, птица или рыба) плюс гарнир.
А вот ужин, если цель — снижение веса, например, лучше делать без углеводной составляющей, то есть без круп, макарон, бобовых или картофеля. Зато все остальные овощи — кабачки, баклажаны, цветная капуста, огурцы, помидоры — можно есть без ограничений, причем в любом виде: сырыми, вареными или запеченными.
«Орехи, фрукты — золотой стандарт перекусов. Это один-два фрукта и 20-30 граммов любых орехов. Они одинаково калорийные», — сказала собеседница 360.ru.
Для сладкоежек допустима одна порция десерта в день, например мороженое или пирожное, но с важным условием — это не должно приходиться на вторую половину дня.
Сидячий образ жизни — не приговор
Тем, кто ведет сидячий образ жизни, диетолог рекомендовала добавить бытовую активность: проходить пешком одну остановку, подниматься по лестнице или делать вечерние прогулки.
«Те, кто на машине ездит, может иногда хотя бы компенсировать это выходными днями, бытовой какой-то активностью — генеральная уборка дома. Все это надо учитывать. У нас же не только физическая активность, есть еще и бытовая физическая активность. Хотя бы выйти в парк, вокруг дома походить. Какая-то должна быть физическая нагрузка у человека», — сказала врач.
Лапшина добавила, что первые заметные изменения при соблюдении правил здорового образа жизни появятся через один-два месяца. У человека должно улучшиться самочувствие, станет легче просыпаться по утрам, появится прилив энергии, улучшится цвет лица, а также может снизиться лишний вес.