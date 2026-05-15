Генуборка вместо фитнеса? Как соблюсти новые рекомендации по здоровому образу жизни

В России обновили рекомендации по здоровому образу жизни: теперь в них подробно расписаны правила питания, водного баланса, физкультуры и борьбы со стрессом. Помогут ли методические рекомендации и как их встроить в повседневную жизнь разбирался 360.ru.

Рекомендации по здоровому образу жизни

Врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга в беседе с 360.ru заявила, что подобные инициативы важны для населения, а сама методика доступна для понимания.

«Очень нравится, что правительство об этом думает, заботится о том, чтобы люди употребляли достаточное количество белковой пищи, достаточное количество жиров, соблюдали их баланс, насыщенные жиры, ненасыщенные и достаточное количество углеводов», — сказала она.

Специалист отметила, что один из главных лайфхаков для тех, кто хочет перейти на правильное питание, — это принцип «сначала котлетка, потом конфетка». Основой приема пищи должен быть белок, а не жиры и быстрые углеводы.

«В первую очередь человек, который хочет придерживаться здорового образа жизни, он должен есть не жирную углеводную пищу — гамбургеры, бургеры, — а то, что содержит белок», — сказала Белюга.