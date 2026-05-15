Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Документ, с которым ознакомилось РИА «Новости» , предназначен для медорганизаций с центрами здоровья и долголетия.

Россиянам рекомендуют завтракать в течение часа после пробуждения, а ужинать — не позднее чем за три часа до сна. Между приемами пищи советуют выдерживать интервалы в 4–5 часов.

В рекомендациях предлагают сократить потребление полуфабрикатов, колбас, сладостей, белого хлеба и сладких напитков. После пробуждения советуют выпивать стакан воды, а в течение дня — регулярно пить небольшими порциями.

Для поддержания здоровья рекомендуется проходить не менее семи тысяч шагов в день, чаще пользоваться лестницей и делать перерывы при сидячей работе.

Отдельное внимание уделили сну и борьбе со стрессом. Россиянам советуют спать 7–9 часов, меньше пользоваться гаджетами перед сном, а также уделять время дыхательным упражнениям, прогулкам и медитации.

