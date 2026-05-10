Ученые рассказали, что происходит с легкими после отказа от курения

У легких человека есть значительный потенциал к восстановлению после полного отказа от курения. Об этом рассказала руководитель группы по изучению развития и болезней легких в Имперском колледже Лондона, доктор Шарлотта Дин в интервью The Guardian .

Дин сообщила, что раньше ученые считали легкие органом, который почти не восстанавливается. Однако новые исследования показали, что дыхательная система умеет справляться с внешними раздражителями, включая загрязненный воздух, бактерии и вирусы.

«Хотя в целом верно то, что при прекращении курения можно вернуться к гораздо лучшему состоянию здоровья легких, это не означает, что вы полностью вне опасности», — отметила врач.

Она пояснила, что зачастую курение и вейпинг вызывают необратимые генетические изменения и повреждения тканей. При этом скорость регенерации зависит от стажа курения, возраста и индивидуальной предрасположенности к таким повреждениям. Именно поэтому специалисты рекомендуют отказываться от вредной привычки как можно раньше.

Для поддержки дыхательной системы эксперты также посоветовали развивать физическую активность и вести здоровый образ жизни. Даже простые ежедневные упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить газообмен.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава московской области Виталий Холдин напомнил, что с курением связано как минимум 25 различных заболеваний. Вредная привычка повышает риск рака легких, инфаркта, инсульта, хронической обструктивной болезни и заметно ускоряет старение организма.