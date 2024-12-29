Где покататься на коньках в Москве. Топ лучших мест

В Москве официально стартовал сезон катков. Первыми открылись площадки с искусственным покрытием. Всего в 11 парках столицы появятся десятки катков — как в центре города, так и в отдаленных районах. О самых интересных из них — в материале 360.ru.

Открытые катки ВДНХ Каток на ВДНХ — крупнейший в Москве и, соответственно, во всей России. Максимальное количество посетителей катка, которое может одновременно находиться на его территории, — 4,8 тысячи человек. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. В этом зимнем сезоне для посетителей катка подготовили разнообразные развлечения: мастер-классы, квесты, анимационные программы, лекции и многое другое. Ледовая дорожка традиционно находится на своем месте — вдоль Центральной аллеи, между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие». Она огибает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для гостей открыты ледовая площадка и детский каток, оформленные в стиле зимней сказки. Также на территории есть фуд-корт, пункты проката и заточки коньков. Режим работы В рабочие дни ледовая площадка работает с 11:00 до 23:00. В выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00 ежедневно. В понедельник — технический день, ледовая площадка закрыта для посетителей. Цена билета Для взрослых — от 300 до 1500 рублей в зависимости от времени сеанса, для детей от шести до 14 лет — от 300 до 1100 рублей.

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Парк Горького В парке Горького открылся каток, который в этом сезоне стал еще больше. Он расширился более чем на пять тысяч квадратных метров, и теперь Пушкинская набережная снова стала частью ледового покрытия. Благодаря этому площадь льда составила более 22 тысяч квадратных метров. Режим работы Каток в парке Горького открыт ежедневно, за исключением понедельника. Для любителей покататься на коньках предусмотрены два временных интервала: с 10:00 до 15:00 — первая половина дня; с 17:00 до 23:00 — вторая половина дня. Цена билета Для взрослых — от 210 до 3000 рублей в зависимости от времени сеанса, для детей — от 200 до 700 рублей. Прокат коньков — 500 рублей. «Лужники» В «Лужниках» есть каток, который занимает территорию площадью 16 тысяч «квадратов». Здесь можно не только покататься на коньках и взять напрокат снаряжение, но и получить уроки от опытных инструкторов, перекусить, поучаствовать в конкурсах и других развлекательных мероприятиях. Расписание шоу, концертов и мастер-классов от фигуристов и тренеров можно найти на сайте. Режим работы В рабочие дни каток работает с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30. В выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30. Понедельник — день технического обслуживания. Цена билета Стоимость услуг для взрослых составляет от 500 до 600 рублей в зависимости от выбранного сеанса. Для детей от трех до шести лет услуга предоставляется бесплатно в будние дни, в выходные и праздничные дни стоимость составляет 300 рублей. Для детей от семи до 13 лет стоимость услуги варьируется от 200 до 300 рублей. Прокат коньков обойдется в 300 рублей, прокат «пингвина» — также 300 рублей.

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«ГУМ-каток» Можно покататься на коньках и в самом сердце Москвы — на Красной площади. Здесь работает одна из самых атмосферных и красивых площадок — «ГУМ-каток». Он расположен прямо у стен Кремля, рядом с новогодней ярмаркой. В этом сезоне посетителей ждут звездные мастер-классы и представления. Режим работы Ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса — один час, после чего следует обработка льда, которая занимает примерно 30 минут. Цена билета Стоимость сеанса зависит не только от времени, но и от дня недели. Для взрослых она составляет от 700 до 800 рублей, а для детей — от 300 до 400 рублей. Аренда коньков обойдется в 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. В будние дни с 09:00 до 14:30 — бесплатно. Сад Баумана В саду имени Баумана есть каток, площадь которого составляет 1000 квадратных метров. За день он может принять до двух тысяч посетителей. Как и каток на Красной площади, он работает при температуре воздуха не ниже +10 градусов. На территории есть теплый павильон для переодевания, пункт проката коньков, гардероб и туалет. График работы Ежедневно с 10:00 до 22:00. В течение дня предусмотрено четыре сеанса, каждый из которых длится два часа, а последний — три часа. Перерыв — один час, в это время происходит обработка льда. Цена билета В зависимости от выбранного сеанса, стоимость билета составляет от 300 до 450 рублей. Аренда коньков обойдется в 300 рублей, а услуги гардероба — в 50 рублей.

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Чистые пруды В историческом центре Москвы, на Чистых прудах, расположен один из самых старых и знаменитых катков. С давних времен здесь катаются на коньках прямо по замерзшей поверхности пруда. Площадь катка не уступает другим крупным площадкам в столице и составляет 12 тысяч квадратных метров. Примечательно, что каток работает круглосуточно. График работы Ежедневно и круглосуточно. Цена билета Вход бесплатный. Измайловский парк В Измайловском парке вновь открылся каток «Серебряный лед». Его площадь составляет 3300 квадратных метров, часть покрыта натуральным льдом. Каток оснащен системой охлаждения, которая позволяет поддерживать нужную температуру. Для посетителей, желающих перекусить или выпить кофе, на территории катка работают уличные кафе. График работы В рабочие дни каток работает с 10:00 до 22:00, в выходные — до 23:00. Продолжительность каждого сеанса — два часа, между сеансами предусмотрен часовой перерыв, в это время проводится обработка льда. Цена билета Стоимость услуги варьируется в зависимости от времени проведения сеанса и составляет от 450 до 600 рублей. Для детей до шести лет и определенных льготных категорий граждан вход бесплатный. Стоимость проката коньков — 400 рублей. Цена аренды камеры хранения — 200 рублей.

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Царицыно В Царицынском парке функционирует каток с натуральным льдом. Его площадь составляет более 1500 квадратных метров. Рядом с катком расположены пункт проката и мастерская по заточке коньков. За состоянием льда следят специалисты, которые по мере необходимости обновляют покрытие. График работы Понедельник — день технического обслуживания. Со вторника по воскресенье каток работает с 10:00 до 21:00. Продолжительность сеанса — три часа, между ними — часовой технический перерыв для обработки льда. Цена билета Стоимость варьируется от 300 до 500 рублей за сеанс. Для проката каждой пары коньков необходимо внести залог в размере 1500 рублей. Оплата производится только наличными. Парк «Сокольники» В парке есть две зоны для активного отдыха: «Лед» и «Гигант». Каток «Лед» расположен на площади 5,3 тысячи квадратных метров. Вход на каток платный. Покрытие катка выполнено из искусственного льда, поэтому он может работать даже при плюсовой температуре. «Гигант» занимает территорию площадью 16,2 тысячи квадратных метров, что соответствует его названию. Каток расположен на Большом круге и на 1-м Лучевом просеке. Покрытие катка натуральное. Вход на каток бесплатный, но при оттепели он может быть закрыт. График работы «Гигант» работает ежедневно с 10:00 до 22:00, а «Лед» — с 10:00 до 23:00. Продолжительность сеанса составляет два или три часа. Между сеансами предусмотрен технический перерыв в один час для заливки льда. Цена билета «Гигант» — вход бесплатный. Прокат коньков — 400 рублей. «Лед» — от 600 до 700 рублей (в зависимости от времени сеанса). Прокат коньков и услуги гардероба включены в стоимость билетов и абонементов. Либо от 300 до 400 рублей без аренды коньков.

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Крытые катки ТЦ «Авиапарк» В «Мега Айс» — катке, расположенном на четвертом этаже «Авиапарка», — уже несколько лет проводятся сеансы массового катания. Кроме того, здесь можно увидеть выступления аниматоров, а также записаться на индивидуальные тренировки и групповые занятия по фигурному катанию. При желании можно кататься в сопровождении инструкторов. График работы В рабочие дни — с воскресенья по четверг — с 10:00 до 22:00. В выходные — с пятницы по субботу — с 10:00 до 23:00. В течение рабочего дня предусмотрены технические перерывы продолжительностью от 15 до 30 минут. В это время доступ на каток закрыт. Также возможны случаи, когда каток частично или полностью закрывается для посетителей. Цена билета Для взрослых — 550 рублей, для детей — от 275 до 450 рублей. Прокат коньков — 300 рублей, защитной экипировки — 250 рублей. Парк развлечений «Сказка» В парке развлечений «Сказка» есть крытый каток площадью 800 квадратных метров, который работает круглый год. Ледовое покрытие на катке натуральное. На катке можно покататься свободно или записаться на занятия по фигурному катанию и хоккею. График работы Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00. Цена билета В рабочие дни — бесплатно, в выходные — от 500 рублей.

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ТРК Vegas В торгово-развлекательном комплексе Vegas, расположенном в районе Кунцево, есть небольшой каток с искусственным льдом. Его площадь — 550 квадратных метров. Здесь можно взять коньки напрокат, а также воспользоваться шкафчиками для хранения вещей и раздевалкой. График работы Каток открыт для посетителей круглый год. В будние дни, кроме пятницы и субботы, каток работает с 10:30 до 22:00. В пятницу и субботу время работы увеличено: с 13:30 до 23:00. Цена билета Для взрослых — от 400 до 450 рублей в зависимости от времени сеанса, для детей — от 300 до 350 рублей. Прокат коньков — 200 рублей. Свыше 280 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили катки с искусственным льдом с 1 по 26 декабря. Самый популярный каток находится в Егорьевске. С начала месяца его посетили более 19 тысяч человек. Также в число лидеров вошли катки на площади Дружбы в Истре, где на коньках катались свыше 18 тысяч гостей, и в Центральном парке в Раменском, где число посетителей составило 15,6 тысячи.