Около 280 тыс человек посетили катки с искусственным льдом в Подмосковье с 1 декабря

Свыше 280 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили катки с искусственным льдом с 1 по 26 декабря. Самый популярных из них находится в Егорьевске.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, каток в парке 200 лет Егорьевску. Его с начала декабря посетили более 19 тысяч человек.

В топ также вошел катки на площади Дружбы в Истре, где покатались свыше 18 тысяч гостей, и в Центральном парке в Раменском с показателем 15,6 тысячи посещений.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всего с начала декабря в регионе открыли 39 катков с искусственным льдом, в том числе восемь новых. На них работают пункты проката, раздевалки, пункты продажи еды и напитков, а также создана праздничная подсветка и музыкальное сопровождение.