Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Среди российских пользователей социальных сетей начали продвигаться идеи о том, что Россия является виртуальным государством или коммерческой структурой с зарубежными хозяевами. Россиян авторы таких нарративов называют исключительно рабами, ссылаясь на форму заполнения паспортов. Подобные конспирологические теории ходили и раньше. Их распространяли адепты деструктивных сект и экстремистских организаций.

Фейк

Россия является виртуальным государством и коммерческой структурой, которая зарегистрирована за рубежом. Ее граждане — рабы, потому что в паспортах фамилии, имена и отчества написаны только заглавными буквами.

Правда

Нарратив о рабах-россиянах активно продвигали несколько лет назад адепты движения «Граждане СССР». Они считали, что Советский Союз продолжил свое существование, а значит, все законы уже несуществующей страны все еще действуют.

Среди своих сторонников организаторы распространяли напечатанные паспорта советского образца, которые сейчас не имеют никакой силы. В 2022 году министерство юстиции включило организацию в реестр экстремистов и террористов.

Советский Союз распался в 1991 году. Лидеры России, Украины и Белоруссии подписали соответствующие соглашения в Беловежской пуще. Каждое из независимых государств ввело документы собственного образца.

Оформление паспортов с использованием заглавных букв в анкетных данных получателя связано исключительно с техническим регламентом печати документа.

Также в конспирологических теориях говорится, что при представлении люди обязаны заявлять о том, что они живые. Этот навязанный миф пришел из деструктивной секты «Живые человеки», лидер которой неоднократно судим.

Таким образом, информация о том, что Россия является виртуальным государством и коммерческой структурой, зарегистрированной за рубежом, а ее граждане — рабами, недостоверна. Это возобновление старых конспирологических теорий и мифов о продолжении существования СССР и правах и обязанностях россиян.

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