Повысить продуктивность, но не сокращать рабочее время. Есть ли будущее у четырехдневки?

В Госдуме снова заговорили о переходе к четырехдневной рабочей неделе. Глава комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что ее сокращение можно было бы компенсировать, в частности, технологиями. HR-эксперт Гарри Мурадян на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что при существующем дефиците кадров думать об этом пока рано.

«Когда мы говорим про внедрение четырехдневки, надо понимать, что ее, если посмотреть исторически и на практике, вводят в тех государствах, где очень высокая производительность труда. Это во-первых. И во-вторых, это страны, где доля услуг в экономике составляет выше 80%», — сказал он.

По словам Мурадяна, в России складывается иная ситуация: производительность труда далеко не так высока, а у доли услуг среднее значение.

«Это значит, что в основном <…> внедрение искусственного интеллекта, четырехдневка допустимы для экономик, где очень высокая доля услуг. А как, например, на сталелитейном предприятии сделать четырехдневку и сохранить ту же выработку? Мне не очень понятно», — подчеркнул HR-эксперт.