Повысить продуктивность, но не сокращать рабочее время. Есть ли будущее у четырехдневки?
HR-эксперт Мурадян назвал введение четырехдневки в России сомнительной мерой
В Госдуме снова заговорили о переходе к четырехдневной рабочей неделе. Глава комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что ее сокращение можно было бы компенсировать, в частности, технологиями. HR-эксперт Гарри Мурадян на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что при существующем дефиците кадров думать об этом пока рано.
«Когда мы говорим про внедрение четырехдневки, надо понимать, что ее, если посмотреть исторически и на практике, вводят в тех государствах, где очень высокая производительность труда. Это во-первых. И во-вторых, это страны, где доля услуг в экономике составляет выше 80%», — сказал он.
По словам Мурадяна, в России складывается иная ситуация: производительность труда далеко не так высока, а у доли услуг среднее значение.
«Это значит, что в основном <…> внедрение искусственного интеллекта, четырехдневка допустимы для экономик, где очень высокая доля услуг. А как, например, на сталелитейном предприятии сделать четырехдневку и сохранить ту же выработку? Мне не очень понятно», — подчеркнул HR-эксперт.
В России, добавил он, большая часть налогов и доходов государство получает от продаж сырья, экономика страны производственная. И как переход на четырехдневную рабочую неделю поможет ее разогнать и нарастить налоговые поступления, неясно.
«Да, в сфере услуг это возможно, а как быть со сферой производства? Что делать со сферой торговли?» — задался вопросом собеседник 360.ru.
Страна, напомнил он, взяла курс на технологический суверенитет. Повышенное внимание государства приковано именно к производству и импортозамещению.
В это время вводить четырехдневку, по-моему, очень сомнительная мера. У нас в стране сейчас безработица составляет 2,1% по России и 0,9% по Москве. Это значит, что катастрофически не хватает рук. <…> Если мы сократим рабочее время, то дефицит труда в России только ускорится.
Гарри Мурадян
HR-эксперт
Мурадян отметил, что не предлагает вводить шесть или семь рабочих дней, поскольку такая мера была бы сумасшествием.
«Но сейчас надо думать о том, как привлекать больше трудовых ресурсов в страну, чтобы больше людей работали, а не думать над тем, как сокращать», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, нормальной законотворческой инициативой стали бы идеи о том, как повышать повышать производительность труда и выработку.
«Да, внедрение нейросети — классно. Сохраняйте зарплату, повышайте ее, выработку. Пусть внедрение искусственного интеллекта просто повысит продуктивность, а не сократит количество рабочих часов», — заключил собеседник 360.ru.