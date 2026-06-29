Новая жена Тимура Родригеза выбрала свадебное платье за 93 тысячи рублей

Кабак опубликовала в соцсетях кадры с торжества, на которых появилась в белом кружевном платье с длинными рукавами. Автором наряда стала российский дизайнер Татьяна Каплун.

В свадебном салоне, где актриса подбирала образ, такое платье продается за 93 тысячи рублей и изготавливается под заказ. По данным издания, Кабак также могла дополнительно заплатить за подшив, разрез на ноге и фату с кружевом, повторяющим рисунок на юбке и в зоне декольте.

Родригез сделал актрисе предложение в апреле 2026 года у московского кинотеатра «Художественный». Пара почти не раскрывала детали подготовки к свадьбе, а в конце июня поделилась снимками с церемонии.