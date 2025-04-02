В России начали рассылать электронные повестки. К чему готовиться призывникам?

В России начали рассылать электронные повестки

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

В России с 1 апреля стартовала самая масштабная за последние 14 лет призывная кампания на срочную службу. По указу президента Владимира Путина, на службу планируется призвать 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Не обошлось без новшеств — призывникам массово рассылают электронные повестки. Как они будут работать и какие наказания предусмотрены за «непрочтение» повестки, а также как в общем будет проходить призыв — в материале 360.ru.

Как будет проходить призыв

Процесс призыва в 2025 году включает несколько этапов, начиная с получения повестки и заканчивая распределением в войска. Первым шагом для призывника станет явка в военкомат по электронной или бумажной повестке. После этого молодые люди проходят обязательную медицинскую комиссию, которая определяет их годность к службе.

Фото: РИА «Новости»

Тех, кого признают годными, ожидает обучение. Около 30% новобранцев направят в учебные части, где за пять месяцев они освоят современную военную технику, включая беспилотники и системы связи, а также получат военно-учетную специальность. После завершения курса солдат распределят в войска — это позволит эффективнее использовать их навыки.

Электронные повестки: что это такое и как работает

Главным новшеством 2025 года стало повсеместное внедрение электронных повесток. Этот инструмент призван ускорить взаимодействие с призывниками и сократить бюрократические процедуры.

Что такое электронная повестка?

Электронная повестка — это юридически значимый документ, равный бумажному аналогу. В ней будут указаны:

Как и куда приходит повестка?

Электронную повестку будут размещать в реестре электронных повесток, после чего она будет отправлена получателю через сайты:

Кроме того, уведомление о повестке могут отправить по СМС и по адресу электронной почты, указанному при регистрации

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

В случае, если у получателя нет аккаунта на «Госуслугах» или на сайте mos.ru, обычную бумажную повестку доставят другим способом:

Также могут позвонить из военкомата для дополнительного оповещения, но телефонный звонок при этом не имеет юридической силы.

Реестр электронных повесток

Реестр повесток синхронизирован с Реестром военнообязанных, в нем будет содержаться информация о документе.

Главное об этом реестре:

Пилотный проект Единого реестра военнообязанных протестировали осенью 2024 года в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. В результате явка увеличилась на 22%, также сократились сроки обработки данных.

Можно ли игнорировать электронную повестку

Повестка считается врученной через семь дней с даты размещения в Реестре повесток. Призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней после вручения.

При неявке без уважительной причины вводятся ограничения: военнообязанный не сможет зарегистрировать транспортное средство или недвижимость, ему ограничат право на управление автомобилем. Также нарушитель не сможет зарегистрировать самозанятость или ИП, а также получить кредит.

Медкомиссия

Медицинское освидетельствование — ключевой этап призыва. Оно определяет, сможет ли призывник служить и в каких войсках.

Фото: РИА «Новости»

Документы

Для прохождения медкомиссии прежде всего необходимо подготовить несколько документов:

Обследования:

Призывника обязательно осматривают несколько врачей:

Также придется сделать несколько анализов:

И в довершение всего призывнику делают флюорографии (если не делали последние шесть месяцев) и ЭКГ.

Категория годности

По результатам обследования призывнику присваивается категория годности, которая определяет, в каких войсках и на каких должностях может служить призывник:

Минобороны планирует изменить критерии для расширения призывного контингента. Изменения коснутся тех, кто ранее мог получить отсрочку.

Планируемые изменения:

Отсрочка: кому и на каких условиях?

Отсрочка позволяет временно избежать призыва. Ее получают те, кто соответствует определенным критериям.

Учеба:

Семейные обстоятельства:

Работа:

Право на отсрочку необходимо подтверждать документами (справка из вуза, медицинское заключение).

Фото: РИА «Новости»

Наказания за нарушения: от штрафов до тюрьмы

Несоблюдение правил призыва может привести к серьезным последствиям. Законодательство предусматривает как финансовые, так и уголовные санкции.

Неявка по повестке

Если призывник не явится в военкомат в течение двадцати дней, его ждут:

Уклонение от службы

При доказанном уклонении (через суд):

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