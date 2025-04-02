Сегодня 01:41 В России начали рассылать электронные повестки. К чему готовиться призывникам? В России начали рассылать электронные повестки 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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В России с 1 апреля стартовала самая масштабная за последние 14 лет призывная кампания на срочную службу. По указу президента Владимира Путина, на службу планируется призвать 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Не обошлось без новшеств — призывникам массово рассылают электронные повестки. Как они будут работать и какие наказания предусмотрены за «непрочтение» повестки, а также как в общем будет проходить призыв — в материале 360.ru.

Как будет проходить призыв Процесс призыва в 2025 году включает несколько этапов, начиная с получения повестки и заканчивая распределением в войска. Первым шагом для призывника станет явка в военкомат по электронной или бумажной повестке. После этого молодые люди проходят обязательную медицинскую комиссию, которая определяет их годность к службе.

Фото: РИА «Новости»

Тех, кого признают годными, ожидает обучение. Около 30% новобранцев направят в учебные части, где за пять месяцев они освоят современную военную технику, включая беспилотники и системы связи, а также получат военно-учетную специальность. После завершения курса солдат распределят в войска — это позволит эффективнее использовать их навыки. Электронные повестки: что это такое и как работает Главным новшеством 2025 года стало повсеместное внедрение электронных повесток. Этот инструмент призван ускорить взаимодействие с призывниками и сократить бюрократические процедуры. Что такое электронная повестка? Электронная повестка — это юридически значимый документ, равный бумажному аналогу. В ней будут указаны: Причина вызова (медкомиссия, уточнение данных);

Дата и время явки;

Адрес военкомата;

Цифровая подпись должностного лица. Как и куда приходит повестка? Электронную повестку будут размещать в реестре электронных повесток, после чего она будет отправлена получателю через сайты: сервис и приложение «Госуслуги» — для всех регионов;

сайт mos.ru — для москвичей. Кроме того, уведомление о повестке могут отправить по СМС и по адресу электронной почты, указанному при регистрации

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В случае, если у получателя нет аккаунта на «Госуслугах» или на сайте mos.ru, обычную бумажную повестку доставят другим способом: Вручат лично через курьера военкомата;

Отправят почтой заказным письмом с уведомлением;

Вручат лично через работодателя или учебное заведение. Также могут позвонить из военкомата для дополнительного оповещения, но телефонный звонок при этом не имеет юридической силы. Реестр электронных повесток Реестр повесток синхронизирован с Реестром военнообязанных, в нем будет содержаться информация о документе. Главное об этом реестре: Единая база данных: все отправленные повестки публикуют в открытом доступе;

Отслеживание: призывник может проверить статус в личном кабинете;

Статус вручения: повестка считается полученной через семь дней после публикации в реестре. Пилотный проект Единого реестра военнообязанных протестировали осенью 2024 года в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. В результате явка увеличилась на 22%, также сократились сроки обработки данных. Можно ли игнорировать электронную повестку Повестка считается врученной через семь дней с даты размещения в Реестре повесток. Призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней после вручения. При неявке без уважительной причины вводятся ограничения: военнообязанный не сможет зарегистрировать транспортное средство или недвижимость, ему ограничат право на управление автомобилем. Также нарушитель не сможет зарегистрировать самозанятость или ИП, а также получить кредит. Медкомиссия Медицинское освидетельствование — ключевой этап призыва. Оно определяет, сможет ли призывник служить и в каких войсках.

Фото: РИА «Новости»

Документы Для прохождения медкомиссии прежде всего необходимо подготовить несколько документов: Паспорт;

Фото 3×4;

Справку о семейном положении;

Справку с места работы или учебы;

Медицинские заключения (при наличии). Обследования: Призывника обязательно осматривают несколько врачей: Терапевт;

Окулист;

Невролог;

Психиатр;

Хирург;

Стоматолог;

Дерматовенеролог;

Отоларинголог. Также придется сделать несколько анализов: Кровь (общий, на ВИЧ, сифилис, гепатиты);

Моча;

Тест на наркотики. И в довершение всего призывнику делают флюорографии (если не делали последние шесть месяцев) и ЭКГ. Категория годности По результатам обследования призывнику присваивается категория годности, которая определяет, в каких войсках и на каких должностях может служить призывник: Категория А — полная годность к службе без ограничений. Призывники с этой категорией здоровы и могут служить в элитных войсках: ВДВ, морской пехоте, спецназе. Примеры допустимых состояний: аллергия в стадии ремиссии, неосложненный гастрит, плоскостопие первой степени.

Категория Б предполагает незначительные ограничения. Таких призывников направляют в обычные части, исключая элитные подразделения. Примеры: легкая астма, псориаз вне обострения, миопия до минус шести диоптрий.

Категория В освобождает от призыва в мирное время, но оставляет в запасе. Ее присваивают при заболеваниях вроде эпилепсии с редкими приступами (реже одного раза в год) или бронхиальной астмы легкой степени. С 2025 года сифилис в скрытой форме могут перевести в категорию Б, расширяя круг призывников.

Категория Г дает отсрочку от шести месяцев до одного года для лечения. Ее получают при переломах, обострении хронических болезней (гастрит, панкреатит) или инфекциях (гепатит А). После восстановления призывник проходит повторную комиссию.

Категория Д — полная негодность даже в военное время. Ее присваивают при ВИЧ, онкологии, шизофрении, отсутствии конечности или тяжелом диабете. Минобороны планирует изменить критерии для расширения призывного контингента. Изменения коснутся тех, кто ранее мог получить отсрочку. Планируемые изменения: Сифилис (первичный, вторичный, скрытый) — категория Б-4;

Гипертония (первая стадия) — Б-3;

Невротические расстройства — Б-4;

Посттравматические дефекты черепа — Б-4. Отсрочка: кому и на каких условиях? Отсрочка позволяет временно избежать призыва. Ее получают те, кто соответствует определенным критериям. Учеба: Школа (до 18 лет);

Колледж/вуз (очное отделение). Семейные обстоятельства: Уход за тяжелобольным родственником;

Два несовершеннолетних ребенка;

Беременность жены (срок от 26 недель). Работа: В организациях, связанных с обороной;

В IT-компаниях (при аккредитации). Право на отсрочку необходимо подтверждать документами (справка из вуза, медицинское заключение).

Фото: РИА «Новости»

Наказания за нарушения: от штрафов до тюрьмы Несоблюдение правил призыва может привести к серьезным последствиям. Законодательство предусматривает как финансовые, так и уголовные санкции. Неявка по повестке Если призывник не явится в военкомат в течение двадцати дней, его ждут: Запрет на регистрацию ИП, недвижимости, транспорта;

Блокировка кредитов и выезда за границу;

Штраф до 30 тысяч рублей. Уклонение от службы При доказанном уклонении (через суд): Штраф до 200 тысяч рублей;

Принудительные работы до двух лет;

Лишение свободы до двух лет.