19 сентября 2024 01:12 Единый цифровой реестр воинского учета запустят в России. Зачем он нужен и где его искать В России с 1 ноября заработает Единый цифровой реестр воинского учета 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Армия

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С ноября 2024 года в тестовом режиме в России заработает Единый цифровой реестр воинского учета. Что это такое, кого туда внесут и для чего он нужен — разбирался 360.ru.

Что такое Единый цифровой реестр воинского учета Единый цифровой реестр воинского учета — это цифровая база данных военнообязанных в России. Она состоит из двух частей: Реестра воинского учета и Реестра направленных повесток. Понятие Единый цифровой реестр воинского учета появилось в апреле 2023 года, когда его внесли в Федеральный закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В апреле 2024 года правительство подписало постановление «О государственной информационной системе „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете“».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Оператор реестра — Министерство обороны России. Сведения в Реестр попадают из ФНС, МВД, ФСБ, Росреестра, органов местного самоуправления и работодателей, военкоматы обязаны следить за обновлением данных. В Едином реестре будут отражаться следующие сведения: личные данные (ФИО, паспорт, адрес);

состояние здоровья;

поводы для отсрочки;

направление и получение повесток;

явка/неявка в военкомат;

ограничения, наложенные за неявку;

жалобы и обжалования в связи с учетом;

административная и уголовная ответственность по воинскому учету.

Фото: РИА «Новости»

Реестр повесток будет синхронизирован с Реестром военнообязанных, но в нем будет содержаться информация конкретно о документе: данные о получателе повестки (ФИО, место жительства);

данные о военкомате, направившем повестку;

дата направления в военкомат;

дата, когда повестка считается врученной;

дата, когда призывник должен явиться в военкомат;

применение/снятие ограничительных мер.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Для чего нужен цифровой реестр военнообязанных Цифровой реестр нужен для постановки и снятия с воинского учета граждан, а также для направления повесток военнообязанным, подлежащим призыву. Работодатели смогут информировать комиссариаты о военнообязанных для обновления данных воинского учета. Цифровизация документов позволит направлять повестки только тем, кто должен и может служить, не беспокоя тех, кто призыву не подлежит. С началом работы Единого цифрового реестра на первичный учет в военкомате можно будет встать онлайн. Это касается 16-17-летних юношей, которые должны подавать о себе сведения с 1 января по 31 марта.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Когда вводят цифровой Реестр повесток Президент России Владимир Путин 21 декабря 2023 года подписал указ об использовании Единого реестра воинского учета для проведения осеннего призыва 2024 года. Заполнять Реестр начали с октября 2023 года. В тестовом режиме Реестр заработает с 1 ноября, согласно постановлению правительства. Электронные повестки в осенний призыв 2024 года получат военнообязанные из трех регионов России: Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. На полную мощность Единый реестр заработает в 2025 году.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Где посмотреть Реестр воинского учета Ознакомиться с Реестром повесток для военнообязанных можно с помощью учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА. Регистрация на официальном сайте осуществляется также через «Госуслуги». Доступ к реестру будет у сотрудников военкоматов и самих граждан.

Получение электронных повесток: правила и ответственность Повестка считается врученной через семь дней с даты размещения в Реестре повесток. Призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней после вручения. В случае неявки без уважительной причины вводятся ограничения: военнообязанный не сможет зарегистрировать транспортное средство или недвижимость, ему ограничат право на управление автомобилем. Также нарушитель не сможет зарегистрировать самозанятость или ИП, или получить кредит. После размещения повестки в Реестре повесток гражданин не сможет покинуть территорию России. Все ограничения временные, их снимут в течение суток после явки в военкомат.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Особенности осеннего призыва в 2024 году В 2024 году осенний призыв продлится с 1 октября до 31 декабря. Из нового — с 1 января вступил в силу закон об увеличении верхней границы призывного возраста, призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет. В 2024 году отсрочку от срочной службы могут получить сотрудники IT-компаний, аккредитованных в Минцифры, подавшие заявку через «Госуслуги».