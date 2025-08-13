13 августа 2025 23:05 Доставка уйдет в прошлое? Почему россияне не заменят курьеров-мигрантов Депутат Мурадян: без мигрантов доставка станет роскошью 0 0 0 Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Запрет мигрантам работать в доставке предложили распространить на всю Россию. Идея устроила не всех. В Санкт-Петербурге, где ограничение уже ввели, дефицит курьеров может достичь 40 тысяч человек. Скажется ли это на ценах и заменят ли россияне приезжих, разобрался 360.ru.

Запрет мигрантам работать курьерами Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширил перечень видов экономической деятельности, по которым работодателям до конца 2025 года запрещено нанимать мигрантов на основании трудового патента. К ограничениям на работу иностранцев в такси добавились деятельность курьерская, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом и прочая курьерская деятельность.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Исключение сделали только для выходцев из стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Работодателям дали трехмесячный переходный период. За это время они должны найти замену. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Парламентской газетой» предложил распространить эту практику на все регионы России. Но сначала нужно проанализировать опыт Санкт-Петербурга.

Фото: Jigme Dorje/XinHua / www.globallookpress.com

«Считаю, что он должен распространиться. Однако вместе с этим нам нужно корректировать ситуацию на рынке труда и другими методами: вводить целевые патенты, чтобы человек, приехавший работать сварщиком или строителем, и работал сварщиком или строителем, переходить к модели трудовой миграции по запросу работодателей и так далее», — сказал он. Что теперь будет с доставкой? Повсеместный запрет плохо скажется на отрасли. Член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян заявил ведущей 360.ru Елене Кононовой, что издержки лягут на плечи потребителей.

Как бы странно это ни казалось, но все те блага цивилизации в виде удобных сервисов по доставке день в день, доставки бесплатно, доставки вовремя, они все пропадут, потому что стоимость доставки настолько поднимется, что сервис станет роскошью. Гарри Мурадян Депутат

Россияне привыкли получать продукты в два клика. По мнению Мурадяна, это станет просто невозможным. Местные жители неохотно идут в доставку, несмотря на высокую зарплату.

«Надо работать по 12 часов в дождь, в снег, в грязь, слякоть, ходить по домофонам, встречаться с тем, что, условно говоря, твой заказ принимают или не принимают, штрафуют, депремируют, много с чем сталкиваться», — объяснил он. Работа, по словам специалиста, действительно очень тяжелая и не интеллектуально емкая, как может показаться. К тому же она не даст никаких карьерных перспектив, только временный заработок. Не каждый согласен на такие условия.