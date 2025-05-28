За последний месяц петербургские компании опубликовали более девяти тысяч вакансий с временной занятостью на летний период. Об этом сообщил «Питер ТВ».
Лидером по числу предложений стали позиции курьеров — свыше тысячи вакансий со средней зарплатой в 149 тысяч рублей.
На втором месте оказались специалисты в области здравоохранения: врачи и младший медицинский персонал. На онлайн-платформе были размещены объявления о наличии 800 рабочих мест со средним уровнем дохода в 99 тысяч рублей.
Замыкают тройку продавцы-кассиры: более 700 вакансий с заработком около 54 тысяч рублей, добавила газета «Петербургский дневник».
ВСУ скрыли факты самоубийств среди мобилизованных на фронте в Сумской области
«Бедная даже расплакалась». Собаку-маугли из Брянской области освободили из заточения
Японские читатели раскритиковали Зеленского и его пропаганду
«Вывозят детей насильно». Украина готовит Красноармейск к уличным боям
Питерская блогерша подтерлась паспортом и надругалась над плакатом к 80-летию Победы
«Чтобы хватило нам и России». Лукашенко поставил план на выращивание картофеля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте