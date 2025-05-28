За последний месяц петербургские компании опубликовали более девяти тысяч вакансий с временной занятостью на летний период. Об этом сообщил « Питер ТВ ».

Лидером по числу предложений стали позиции курьеров — свыше тысячи вакансий со средней зарплатой в 149 тысяч рублей.

На втором месте оказались специалисты в области здравоохранения: врачи и младший медицинский персонал. На онлайн-платформе были размещены объявления о наличии 800 рабочих мест со средним уровнем дохода в 99 тысяч рублей.

Замыкают тройку продавцы-кассиры: более 700 вакансий с заработком около 54 тысяч рублей, добавила газета «Петербургский дневник».