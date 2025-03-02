В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России

Обсуждаемый в России запрет трудовым мигрантам ввозить семьи вызвал озабоченность в казахском обществе. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Казахстана Даурен Абаев.

«В конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — заявил он.

Дипломат напомнил, что связи между народами двух стран уходят глубоко в историю. Живя по соседству, люди ездят друг к другу в гости, торгуют и осуществляют трудовую деятельность.

«Для развития сотрудничества и укрепления экономических связей мы создали Евразийский экономический союз, основой которого является обеспечение четырех свобод — рабочей силы, капитала, услуг и товаров. Для этого в союзном договоре мы заложили право трудящегося работать на территории государств-членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности», — добавил посол.

Ранее Минфин предложил разрешить мигрантам работать в двух регионах по одному патенту.