Доброволец из Сербии Йокич: не получил российское гражданство | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 04:36 Добровольцу из Сербии отказали в гражданстве России. Жалобу бойца доведут до Путина Клинцевич: России нужен закон о гражданстве для иностранных добровольцев СВО РИА «Новости»

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Принимавший участие боях за освобождение Мариуполя и на Угледарском направлении во время проведения специальной военной операции гражданин Сербии Александр Йокич получил четыре отказа при попытке получить гражданство России. Дело добровольца взял под личный контроль глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Но таких иностранных бойцов в подразделении, где служил Йокич, несколько. В родной стране им грозит уголовное дело за наемничество.

Отказ в гражданстве

Для участия в боях за ДНР Александр Йокич приехал в 2021 году. Тогда регион еще не получил признания и не входил в состав России. В комментарии 360.ru серб рассказал, что из Белграда добрался до Ростова-на-Дону, а потом уехал в Донецк.

«Я приехал, чтобы воевать за русский народ. Мать переживала и сильно волновалась, а отец, как военный человек поддержал меня и мой выбор», — рассказал Йокич.

По его словам, когда он приехал, то по-русски не разговаривал вообще. Но в ходе общения с местными, а также при помощи боевых товарищей сейчас у него свободная и правильная речь. Но занимался он не только языком.

РИА «Новости»

В ходе боевых действий Йокич получил два ранения, но с фронта не уехал. После начала СВО он принимал участие в освобождении Мариуполя, боролся с украинскими боевиками на Угледарском направлении. За проявленные мужество и героизм боец получил три награды.

В декабре прошлого года подразделение бойца сняли с фронта для последующего расформирования. Но сербский доброволец все еще считается военнослужащим ДНР, а не России. Из-за этой юридической коллизии ему отказали получении гражданства.

Четыре раза я обращался в миграционную службу Донецка, но мне отказывали в устной форме и говорили, что так как я военнослужащий ДНР, то не имею право получить гражданство России Александр Йокич доброволец из Сербии

О возвращении домой боец даже не думает. Он пояснил, что в Сербии его считают наемником, а это уголовная статья. Нелегально оставаться в России — попасть под депортацию, как нелегалу.

РИА «Новости»

Распространившееся сообщения о сербском бойце дошли до председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

В своем Telegram-канале он сообщил, что уже занимался подобной историей с добровольцем из Приднестровья. По ситуации с обоими бойцами он обратился к руководству Главного управления МВД по вопросам миграции. Результат не заставил себя ждать.

В случае с приднестровцем — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище Александр Хинштейн Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Хинштейн добавил, что связался с главой ДНР Денисом Пушилиным, чтобы он направил ходатайство на имя президента России с просьбой о предоставлении Йокичу гражданства РФ.

«Никто из иностранцев-ветеранов СВО не будет депортирован из России!» — пообещал депутат.

Сербский доброволец подтвердил, что с ним уже связались из администрации главы ДНР и пообещали помощь в получении российского гражданства.

Паспорта за взятки

В ситуации с иностранцами, которые принимают участие в боевых действиях в зоне спецоперации и хотят получить гражданство РФ, необходимо принимать поправки в законодательство. Об этом 360.ru заявил глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что история с сербским добровольцем стала для него очередным доказательством коррозии, которая поразила правоохранительную систему России.

Сотни тысяч представителей среднеазиатских республик приезжают сюда и за взятки получают российское гражданство. То есть те, кто принимает решение плевать хотели на того, кто защищает их страну, но ничего им не принес. А тот, кто занес — получает все. Франц Клинцевич глава Российского Союза ветеранов Афганистана

По его словам, из-за таких коррупционеров идет дискредитация честных и порядочных сотрудников правоохранительных органов, которые дорожат офицерскими званиями и своей репутацией.

Узнав, что делом сербского добровольца занялся депутат Госдумы, Клинцевич отметил, что на такой уровень еще нужно подняться. Он предложил, чтобы все парламентарии от новых регионов, которые приезжают туда решали этот вопрос с другими иностранными добровольцами.