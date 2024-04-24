Участвовавшего в СВО добровольца из Сербии захотели выслать из страны | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 12:45 Участвовавшего в СВО добровольца из Сербии захотели выслать из страны Хинштейн: добровольца из Сербии могут депортировать за участие в спецоперации

Читать 360 в

Принимавшему участие в специальной операции на Украине гражданину Сербии Александру Йокичу грозит депортация на родину, где ему могут вменить срок за наемничество. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Йокич сражался на Угледарском направлении, принимал участие в освобождении Мариуполя, получил ранение. Его наградили Георгиевским крестом lV и III степени. Ему четыре раза отказали в гражданстве России из-за того, что он подписывал контракт не с Минобороны, а с ДНР. Не вижу в этом оснований, так как ДНР входит в Россию», — написал он.

Реклама

Хинштейн отметил, что произошла правовая коллизия, которую необходимо как можно быстрее разрешить.

«Мы не имеем права бросить людей в беде. Они защищают нашу страну, рискуя жизнью. Они наши, мы не бросим их. В поддержку добровольца обращусь в ГУ МВД. Внесем в Госдуму закон о запрете выдачи ветеранов СВО, если им грозит преследование», — добавил депутат.

Telegram-канал Mash уточнял, что подразделение сербского бойца расформировали, а в другое его не взяли. Теперь 21-летнему военному грозит депортация.

Ранее Хинштейн заявлял, что указ о предоставлении гражданства России заключившим контракт с Минобороны в период спецоперации иностранцам решит большую проблему.