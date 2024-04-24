Сражавшемуся в ДНР сербскому добровольцу оформят временное убежище в России | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:44 Сражавшемуся в ДНР сербскому добровольцу оформят временное убежище в России Депутат Хинштейн: добровольцу Йокичу оформят временное убежище в России РИА «Новости»

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Сербскому добровольцу Александру Йокичу оформят в России временное убежище, благодаря чему он избежит депортации на родину. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Никого из иностранцев — ветеранов специальной операции из России не депортируют! Обсудили ситуацию с добровольцами из Сербии и Приднестровья с руководством главка управления МВД по вопросам миграции. Коллеги уже занимаются решением этой проблемы», — написал он.

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Хинштейн отметил, что сложность ситуации с Йокичем заключается в том, что мужчина заключал контракт с добровольческими формированиями ДНР, а не с министерством обороны.

«Уже связался с главой ДНР [Денисом] Пушилиным, он в ближайшее время направит на имя президента России ходатайство с просьбой рассмотреть возможность предоставления российского гражданства ветерану. Слава богу, такая правовая возможность сегодня имеется», — добавил депутат.

Ранее Хинштейн сообщил, что принимавшему участие в спецоперации на Украине гражданину Сербии Александру Йокичу грозит депортация на родину, где ему могут вменить тюремный срок за наемничество.