Сегодня 13:28 Для студентов в России создадут «ценностный сканнер»: систему разработает НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ разработает систему оценки принятия студентами традиционных ценностей 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

Исследования

Вузы

ВЦИОМ

Школы

Молодежь

Семья

Опросы

Россия

Студенты

ВШЭ

Образование

Научно-исследовательский университет (НИУ) ВШЭ займется созданием и внедрением «научно обоснованного инструментария для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям». Вуз в конце июля выиграл тендер на сумму 10 миллионов рублей, заказчиком стал подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», сообщили «Ведомости».

Зачем нужен мониторинг? В техническом задании к тендеру говорилось о том, что сейчас в стране нет системных методик для оценки того, насколько молодежь, в частности студенчество, разделяет традиционные ценности. Также отсутствуют действенные механизмы, позволяющие оперативно отследить риски деструктивного или противоправного поведения. Именно поэтому заказчик убежден, что создание научно обоснованного инструментария и специального программного обеспечения для мониторинга отношения студентов к духовно-нравственным ценностям необходимо. Планируется, что реализация этого проекта посодействует укреплению нравственных основ общества и обеспечению устойчивого развития сферы образования. Особую актуальность этой работе придает тот факт, что современная система образования в условиях масштабных социокультурных изменений должна решать задачи не только передачи знаний, но и формирования ценностных ориентиров у нового поколения.

Фото: Медиасток.рф

Созданную методику масштабируют В пресс-службе Высшей школы экономики заявили, что университет уже много лет изучает вопросы ценностей, в том числе традиционных. В рамках этой работы НИУ ВШЭ займется созданием специального инструмента для Российского университета спорта. Этот инструмент поможет определить, насколько студенты спортивных вузов разделяют традиционные духовно-нравственные ценности. «В дальнейшем созданную методику можно будет масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования», — отметил представитель вуза.

Фото: РИА «Новости»

Перевод со сложного на понятный Перед НИУ ВШЭ поставили несколько задач, которые выходят за рамки простого создания инструмента для оценки взглядов студентов. Одной из ключевых целей стала так называемая операционализация — перевод сложного понятия «традиционные духовно-нравственные ценности» (как они определены в указе президента) на ясный язык, который будет понятен и близок молодежи. Эту работу проведут на основе анализа не менее 30 научных и нормативных документов.

Фото: РИА «Новости»

Испытание на практике Кроме того, экспертам НИУ ВШЭ предстоит оценить, насколько эффективны нынешние меры и программы университета, призванные сформировать эти ценности у студентов и снизить риски проявления деструктивного поведения. Следующим шагом станет испытание созданного инструмента на практике. Специалисты должны будут обработать собранные данные и на их основе подготовить предложения. Эти рекомендации коснутся того, как лучше выстраивать информационные кампании и оценивать их эффект на молодых людей для поддержания традиционных ценностей. Работу разделят на два этапа. Первый закончат до 22 сентября, а второй продлится с 23 сентября по 22 ноября.

Фото: РИА «Новости»

Можно говорить одно, а делать другое Как пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, исследование должно учитывать не только мнение молодых людей о ценностях, но и их реальные поступки. «Ведь можно декларировать одно, а поступать по-другому. С этой целью мы приняли изменения в закон „О молодежной политике“, закрепив, что с 2026 года в России будет ежегодно проводиться мониторинг духовно-нравственного воспитания», — сказал он. По словам Метелева, данные опросов, в том числе от ВЦИОМ, показывают, что современная молодежь ценит человеческую жизнь, взаимопомощь, справедливость, взаимоуважение и достоинство человека. «Другое дело, что часто, когда говорят о традиционных ценностях, о них говорят в общем, без конкретики, и молодым людям, не знакомым с их перечнем, трудно понять, что имеется в виду», — сказал Метелев.

Фото: Медиасток.рф

Понятия без расшифровки Политолог Александр Немцев, в свою очередь, отметил, что именно в этом заключается проблема популяризации традиционных ценностей: большинство молодых людей, по его мнению, не понимают, что скрывается за формулировкой, поскольку для них эти понятия не имеют для них четкой и ясной расшифровки. «На интуитивном уровне, наверное, [можно определить], что это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», — заявил эксперт. Социолог Денис Волков в разговоре с журналистами отметил, что итоги исследования напрямую зависят от того, какие именно ценности включат в опрос. По его словам, для большинства людей, независимо от возраста, традиционные ценности ассоциируются в первую очередь с семьей и это вызывает у них положительную реакцию. Однако если говорить, например, о религиозности, то взгляды поколений расходятся. Многие молодые россияне называют себя православными, но среди людей старшего возраста таких гораздо больше.