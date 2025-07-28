Свыше половины россиян назвали важным сохранение традиционных ценностей

Более половины (57%) россиян считают, что традиционные ценности долго будут в приоритете, поэтому их нужно сохранять и передавать детям и внукам. Итоги опроса озвучил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме Росмолодежи «Территория смыслов», сообщило РИА «Новости».

По его словам, в ходе телефонного опроса ВЦИОМ 32% респондентов заявили, что традиционным ценностям не надо следовать. Федоров отметил, что на сегодняшний день поворот к этим ценностям формирует политическую, социальную и духовную реальность России.

Он напомнил, что первое место в списке ценностей россиян занимает крепкая семья, но пока не сильно влияет на коэффициент рождаемости в стране. При этом «установка на детность и даже многодетность в России остается и укрепляется».

Согласно результатам опроса, которые привел гендиректор ВЦИОМ, 88% россиян заявили, что в семье должны быть дети, причем не меньше трех.

В июне результаты опроса показали, что президенту Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян. Второе место в рейтинге доверия занял премьер-министр Михаил Мишустин — 60,9% респондентов.