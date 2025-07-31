В России начнут запрещать фильмы за дискредитацию традиционных ценностей

Он утвердил поправки к двум федеральным законам — «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии». Путин распорядился не допускать к распространению фильмы, содержащие материалы с дискредитацией традиционных духовно-нравственных ценностей или пропагандирующие их отрицание.

Уполномоченные органы власти смогут отказывать кинематографистам в прокатных удостоверениях или отзывать их. Кроме того, специалисты будут вести мониторинг соцсетей на предмет запрещенного контента. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты с продвижением отказа от продолжения рода начнут вносить в реестр Роскомнадзора.