В России начнут запрещать фильмы за дискредитацию традиционных ценностей
Путин подписал закон о запрете фильмов за дискредитацию традиционных ценностей
Дискредитирующие традиционные ценности фильмы начнут блокировать. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон опубликован на портале правовой информации.
Он утвердил поправки к двум федеральным законам — «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии». Путин распорядился не допускать к распространению фильмы, содержащие материалы с дискредитацией традиционных духовно-нравственных ценностей или пропагандирующие их отрицание.
Уполномоченные органы власти смогут отказывать кинематографистам в прокатных удостоверениях или отзывать их. Кроме того, специалисты будут вести мониторинг соцсетей на предмет запрещенного контента. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты с продвижением отказа от продолжения рода начнут вносить в реестр Роскомнадзора.