Диагноз «убийца»: что стало с Кубанским Чикатило после 20 лет лечения в психбольнице

Кубанский Чикатило Леван Ароян, который жестоко убил как минимум 15 женщин, подхватил протозойную инфекцию в психбольнице. Еще 20 лет назад маньяк держал в страхе весь Краснодарский край. Тогда ему было 32 года, он работал водителем такси. Всех жертв находил легко и быстро втирался в доверие. Какой была жизнь Арояна и почему ему так долго все сходило с рук — в материале 360.ru.

Поставили диагноз еще в детстве Ароян родился 27 апреля 1970 года в Тольятти, имел армянское происхождение. Когда был маленьким, его семья переехала в Краснодарский край. Отец построил там успешный торговый бизнес и надеялся, что сын продолжит его дело. Однако в 11-летнем возрасте мальчику поставили страшный диагноз — «параноидная шизофрения». Еще в школе учителя отмечали, что ребенок совсем не хочет учиться и не может нормально общаться со сверстниками, проявляет агрессию. В подростковом возрасте будущий маньяк связался с плохой компанией, стал вести асоциальный образ жизни. В 1986 году Ароян напал на кондуктора трамвая — хотел украсть выручку. После этого оказался в психиатрической больнице, где его полечили и отпустили. Однако поведение хулигана не изменилось. В дальнейшем он совершал разбойные нападения, а позже его арестовали за изнасилование. Однако часто преступнику удавалось избежать наказания из-за состояния здоровья.

Фото: Frank May/picture alliance / www.globallookpress.com

Убивал всех по одной схеме Серию убийств маньяк совершил в период с лета 1996 по начало весны 2002 года. Тогда он убил не менее пяти человек. Чаще всего жертвами становились девушки, ловящие попутку на дорогах. Как правило, будущих жертв Ароян искал вдоль краснодарской улицы «Вторая Линия». Когда женщина садилась в машину, он отвозил ее в сельскую местность на окраине города, где предлагал заняться сексом за деньги. Потом душил, не вступив в половую связь. После убийства забирал ювелирные украшения и другие вещи в качестве трофея. Основным мотивом действий была совсем не материальная выгода.

Фото: Klaus-Peter Wolf/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Особенный знак на жертвах Первой погибшей от рук маньяка стала 27-летняя Виктория Шварлис, учившаяся в Кубанском государственном аграрном университете. В день смерти она спешила домой после учебы и поймала машину.

Посадив девушку к себе в авто, Ароян отвез ее на окраину города, предложил интим. Дама согласилась только после того, как тот пообещал заплатить. И преступник сразу же задушил ее. Позже на допросе маньяк рассказывал, что убил женщину, потому что ее глаза загорелись, когда речь зашла о деньгах.

Чтобы скрыть следы, убийца облил тело бензином и поджег. Помимо этого, на щеке Виктории Ароян оставил губной помадой геометрический символ с пересекающимися линиями. Позже он оставлял такой и на других своих жертвах.

Спустя несколько недель мужчина совершил новое убийство. На этот раз он напал на Елену Черноиванову. Леван отвез ее в поселок Лорис, задушил и оставил тело на берегу местного оросительного канала. Как и со Шварлис, останки облил бензином и поджег. Год спустя, осенью 1997 года, действуя по тому же принципу Ароян посадил в машину Елену Федулову. Отвез ее до Славянского кладбища в Краснодаре, убедился, что никого нет рядом, напал и задушил. Лицо убитой раскрасил губной помадой, изобразив тот же символ в виде круга с пересекающимися линиями. С 2000 по 2001 год маньяк убил двух студенток краснодарского вуза. При этом один из эпизодов квалифицировали как «оставление в опасности».

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Смена тактики маньяка Последней жертвой Левана стала 18-летняя Татьяна Крижд. С ней он расправился в марте 2002 года — задушил ремнем ее собственной сумки в самом центре Краснодара. После убийства маньяк решил отойти от своей стандартной схемы по заметанию следов. Забрал сумку Крижд, пришел в ее квартиру, вручил паспорт жертвы ее бабушке и сообщил, что нашел его на улице. На следующий день пенсионерка обратилась к правоохранителям, но по описанию не смогла составить фоторобот преступника. Тело Татьяны через несколько дней нашли в дренажной канаве в поселке Знаменский. На ее лице также был геометрический знак.

Фото: Lino Mirgeler/dpa / www.globallookpress.com

Поймали из-за телефона Во время расследования убийств девушек следователи проводили массовые опросы и даже использовали переодетых сотрудниц в качестве «приманки». Однако преступника долго не удавалось поймать. Подозрение на Арояна впервые пало в 2002 году после убийства Крижд. Из-за того, что он похитил ее телефон, следователям удалось выйти на него. Сначала подозревали его отца Вахтанга Арояна, который на тот момент стал известным бизнесменом. Однако у предпринимателя было алиби. На допросах маньяк признался в 17 убийствах. Он детально рассказал, как именно расправлялся с каждой женщиной. При этом обвинения ему предъявили только по пяти эпизодам. В 2003 году маньяка признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. До сих пор он находится в психиатрической больнице.

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Подхватил смертельную инфекцию Недавно имя Арояна снова начало мелькать в новостях. По информации Telegram-канала Shot, его положили психбольницу № 2 в поселке Новый. За все время лечения состояние маньяка только ухудшилось. Он остается невменяемым, а шизофрения прогрессировала. Последнее время дела обстоят совсем плохо. Убийца подхватил протозойную инфекцию, предварительно, контактным путем. При слабом иммунитете она очень опасна и может привести к сепсису. Теперь пациент проходит курс лечения. Отец Арояна скончался в 2022 году от тяжелого заболевания. Он единственный, кто до последнего верил, что его сын когда-нибудь выйдет на свободу.