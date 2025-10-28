Кубанский Чикатило подхватил смертельно опасную инфекцию в психбольнице

Серийный убийца Леван Ароян, прозванный Кубанским Чикатило, подхватил опасную инфекцию в психбольнице, сообщил источник Shot . По информации Telegram-канала, маньяка изолировали в одно из самых отдаленных от цивилизации лечебных заведений Краснодарского края.

Сейчас Арояну 55 лет. Он проходит принудительное лечение вот уже 21 год. За это время стабилизировать его состояние не удалось. Напротив, оно даже усугубилось.

У маньяка диагностирована параноидная шизофрения. Он остается невменяемым и недавно подхватил протозойную инфекцию, отметил собеседник Shot. По предварительным данным, заражение произошло контактным путем.

При слабом иммунитете эта болезнь опасна, так как вполне может привести к сепсису и летальному исходу. Сейчас Арояна лечат.

Кубанским Чикатило сын миллионера Вахтанга Арояна, основавшего в 90-е предприятие «Крайбыткомплект». Леван с самого детства был психопатом. В школе у него выявили шизофрению.

Первый раз Ароян-младший убил девушку в 1996 году. Он буквально охотился на молодых женщин и оставлял на их телах метки. Перед убийство маньяк предлагал жертвам заняться с ним сексом и обещал оставить в живых.