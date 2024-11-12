Сегодня 16:07 Детский подход или прекрасный подарок? В ГД поспорили об отмене шестидневки в декабре Депутат Бессараб объяснила, в чем минус отмены шестидневки перед Новым годом 0 0 0 Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press Общество

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Рабочую субботу 28 декабря перед Новым годом предложили сделать выходным днем. С такой инициативой выступил депутат, заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов. 360.ru связался с парламентарием и его коллегой, членом комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланой Бессараб, чтобы выяснить все плюсы и минусы отмены шестидневки накануне январских праздников.

Как можно отменить шестидневку: три варианта Автор предложения Станислав Наумов убежден: самым простым вариантом для отмены рабочего дня 28 декабря было бы движение навстречу со стороны работодателей — ведь они могут просто проявить добрую волю, не ждать никаких изменений в госрегулировании и дать своим сотрудникам один отгул на последней неделе уходящего года. «Его не обязательно давать именно в субботу, человек может его взять в любой день этой недели в зависимости от целей, которые для него важны. Может быть, кто-то к врачу сходит и здоровье проверит. Мы на государственном уровне считаем важной задачей, чтобы у людей было время на такие вещи», — подчеркнул депутат.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Кроме того, по мнению Наумова, отгул перед Новым годом можно было бы использовать для диспансеризации. И в таком случае тоже не потребуется никаких изменений законодательства, а только просто исполнение уже действующих норм. «Можно и на образовательные цели потратить отгул, на повышение квалификации, чтобы люди прошли перед Новым годом необходимую какую-то короткую переподготовку и полученные знания использовали уже в 2025-м», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Но отгул при этом не единственный вариант, чтобы разгрузить рабочую субботу, продолжил он. С другой стороны — региональные заксобрания вполне спокойно в ноябре на ближайшем заседании могут принять такое решение в своем субъекте Федерации. «Это вполне им по силам. Ну и третий вариант — это указ президента. Я не исключаю, что в Год семьи это будет очень символично, если мы объявим последнюю субботу этого года некой сигнальной эстафетой. Покажем, что мы поощряем совместный отдых и времяпрепровождение», — пояснил Наумов.

Фото: Bai Xueqi/XinHua / Global Look Press

А учреждениям культуры при этом следовало бы давать скидку 50% родителям на то или иное представление, например, новогоднюю елку, куда они идут с детьми, уточнил депутат. Для последних, по его мнению, вход на такие утренники, безусловно, должен быть бесплатным. Наконец, выходная суббота пригодилась бы и просто для подготовки к празднику дома, констатировал парламентарий.

«Даже если никуда не ходить, нарядить елку надо, надо подготовиться. Плюс чем раньше начнем, тем раньше в конечном итоге выйдем. Если кому-то надо сверхурочно работать, то опять же работодатели должны за это платить и не жадничать», — подчеркнул он.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / Global Look Press

Причем оплата за работу 28 декабря, если бы она перестала быть официально рабочей, по словам Наумова, должна была бы быть двойной. Что также отражено в его предложении. «Я буду такие поправки в Трудовой кодекс обязательно вносить. Сам я, к слову, 28 декабря буду вести прием избирателей. И еще у меня со студентами на этот день экзамен, я его отменять не буду», — заключил парламентарий.

В чем минусы отмены шестидневки перед Новым годом Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб энтузиазма коллеги не разделила, назвав подход с дарением одного лишнего выходного дня «детским». И у этого, по ее словам, есть сразу несколько причин. «Чтобы отменить шестидневку, нужно вернуть тогда рабочий день на 30-е число, ведь почему у нас образовалась шестидневка — еще до начала 2024 года постановление правительства вышло о том, что рабочий день 30 декабря (которое является таковым по производственному календарю) переносится на субботу, 28 декабря», — напомнила она.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, по действующим правилам россияне отработают шесть рабочих дней и с 29 декабря со спокойным сердцем начнут отдыхать на длинных январских выходных. В силу того, что производственный календарь утверждается заранее, многие уже спланировали отдых на более длительный период, не предполагая, что 30 декабря внезапно может стать рабочим. И такой отдых — без внезапных разрывов, пусть и с шестидневкой — все же выглядит более сбалансированным, подчеркнула Бессараб. А при условии, если начнутся какие-то отмены — каникулы раздробятся, людям придется что-то лихорадочно планировать заново.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

«И это возбудит и определенные проблемы в транспортных компаниях, потому что россияне начнут пытаться менять билеты, а билетов уже нет. То есть сорвутся поездки», — добавила парламентарий. Но это еще не все. Если посмотреть на экономику в целом, нужно иметь в виду, что и работодатели уже давно запланировали, что 28 декабря — это рабочий день. Если он вдруг станет выходным, но для той или иной компании будет важна непрерывность процесса, ей нужно будет платить сотрудникам зарплату в двойном размере за этот день, и эти затраты отразятся в итоге и на себестоимости продукции.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / Global Look Press

С учетом этого ни о каком дарении лишнего отгула просто так не может быть и речи. По мнению Бессараб, предложение взять и просто превратить рабочий день в нерабочий — детский подход. «И работодателям очень накладно такой подарок делать. И мы должны быть очень внимательны к экономике. Нельзя так просто взять и подарить. Ну, если бы мой коллега мог подарить в экономику столько денег, чтобы люди это использовали, а за чужой счет такие подарки делать достаточно неприлично», — заключила Бессараб.