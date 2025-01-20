Сегодня 16:38 Телефонные мошенники проходят суперподготовку? Пора признать, что деньги отнимают вовсе не спецы Публицист Миронова: катастрофа с мошенниками в России стала национальной 0 0 0 Фото: Taylor Grote / Unsplash Эксклюзив

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На днях продюсер и корреспондент одного из федеральных телеканалов взял два кредита и отдал деньги телефонным мошенникам. Он также продал для этого свою машину. Очнулся телевизионщик, когда голос в телефоне попросил купить 10 литров бензина и спички. Мнения читателей новостей разделились: одни недоумевают, как же такой человек работал на ТВ, другие убеждают, будто мошенники обладают эксклюзивными навыками и «профессионально обрабатывают» жертв. Правда ли, что украинские аферисты проходят спецподготовку, или, может быть, у нас просто слишком много внушаемых людей?

Хватит миндальничать! Я понимаю, что в мире столько всего происходит. СМИ пишут про подготовку украинцами нового наступления. В Курской области, в Донбассе и Запорожье идут бои. Дональд Трамп инаугурируется, все встали, разинув рот, и ждут, что он скажет. ХАМАС с Израилем вступили в перемирие, тут и там говорят о возможных переговорах России с США. Всем интересно, позовут ли на них Украину. В общем, жизнь наша наполнена событиями, а я снова пишу о мошенниках. Как не стыдно? Это, друзья, важно. Обман на огромные деньги внушаемых людей сегодня одна из наших болевых точек. Почему, кстати, внушаемых? Катастрофа с жертвами мошенничества уже стала национальной, ее масштабы затмевают многие другие беды. Пора бы называть все своими именами. Поэтому я, с вашего позволения, спрошу откровенно: неужели у нас так много дураков?

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press

Имя продюсера и саму телекомпанию не называю не из журналистской солидарности, а потому что знаю — все же каждую передачу делает множество людей. Назовешь дураком их коллегу, передавшего мошенникам три с лишним миллиона рублей, зрители решат, что там все у них дураки. Нехорошо. Но что-то нужно с дураками делать. Считаю, что в деле противостояния телефонному мошенничеству время было упущено. Дело даже не в отсеве подозрительных звонков операторами: сейчас по телефону дозвониться до человека мошеннику сложно — они стали звонить в мессенджерах. А россияне стали с ними там беседовать.

Главное упущение в этом противостоянии российским государством и нашим обществом — слишком мягкие слова для разговора с жертвами мошенничества. Мы выбрали для них ласковый сострадательный регистр. Конечно, посмеивались у телевизоров, но в целом не стыдили. И не называли дураков дураками. Надо было стыдить. Чтобы человек, который берет кредит, обналичивает его, заворачивает деньги в пакет и сбрасывает курьеру с балкона, знал: на него станут показывать пальцем и называть дураком.

Про балкон, разумеется, не метафора. Не далее как в субботу сообщили, что московский пенсионер сбросил с балкона 100 тысяч долларов. Зачем? По требованию мошенников! Есть люди, которые выполняют их требования. Также в выходные стало известно, что пенсионерка из Петербурга собрала в пакет 4,9 миллиона рублей — их она намеревалась передать подъехавшему курьеру мошенников. Бабушку остановил бдительный сосед. Зачем женщине понадобилось собирать деньги в пакет? Тоже потребовали мошенники.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Жертвы Абвера Примечательно, что в комментариях ко всем этим трем новостям минувших выходных можно прочитать одно и то же: будто бы от попадания в лапы мошенников никто не застрахован, потому что они-де обладают сверхвысокой квалификацией по «обработке» людей. Это было еще до 2022 года. Потом в народе пошли ходить легенды про долгие годы изнурительной учебы мошенников в подразделениях ЦИПсО. Можно сказать, в Абвере куют кадры. Конечно, кто же перед таким устоит? Все минувшие годы, когда мы, к примеру, видели новости об украинских мошенниках по телевидению, слышали про эти обработки. Два опасных послания, или, по-модному говоря, месседжа посылала пропаганда обывателям. Первое — жертвой может стать каждый, поэтому не стыдись. Второе — против тебя играют профессионалы с армейской психологической подготовкой, так что и поэтому не стыдись.

Нет, дружочки, правда в том, что нам всем звонят, но мы не несем свои деньги курьерам, не набираем для мошенников кредитов и не жжем банкоматы.

Страна получила море самых настоящих дураков, которые с достоинством рассказывают о том, как отдали мошенникам свои квартиры, машины, деньги, дачи. И даже требуют сострадания — столкнулись со «спецами». С пожилыми еще понятно: возраст умаляет, ничего не поделаешь, деменция, да и многие старики примерно не представляют, как устроена сегодня банковская система, чем звонок через WhatsApp отличается от телефонного. Тут не о чем рассуждать, для таких нужно разрабатывать специальные меры: самозапрет на ряд действий, на снятие крупной денежной суммы или элементарно отключение от банковских приложений. Пускай ходят в сберкассу за пенсией и хранят деньги не на карте, а на книжке — зачем им карта и приложение?

Фото: РИА «Новости»

Но то старики, а что делать с дураками? Которые уверены, будто не просто попались на рядовой развод в исполнении необразованного мошенника, а стали жертвами военной психологической операции с привлечением «лучших спецов»? Один публичный человек, между прочим, пару лет назад так и объяснил, почему отдал мошенникам все свои сбережения, а еще деньги от продажи квартиры и дачи. Профессор, культуролог. Наверное, во избежание обвинений в агрессивности не стану называть имя этого дедушки в одном абзаце со словом «дурак», однако скажу, что дедушка тот в свое время был автором статьи под названием «Феномен быдла». Так вот, этот духовный лидер интеллигенции 2000-х, расставшись со всем, что у него было, уверял прессу, будто столкнулся с невиданной психологической подготовкой мошенников, которой никто не может противостоять. Дескать, не смейтесь надо мною, и вы бы не устояли.

Телепродюсер, вероятно, тоже верит в необычайные компетенции мошенников. И пенсионер, который сбросил валюту с балкона. И наши звезды, лишившиеся квартир и сбережений. Все они и сами верят и нас убеждают, будто Россию атакуют армии профессионально обученных разведкой манипуляторов.

«Вам зво́нят со Сбербанка» Правда заключается в том, что у нас просто много дураков. Внушаемых. Это те же люди, что в 90-е лечились портретами Кашпировского и заряжали воду на эфирах Чумака. Потом они начали верить в знаки зодиака, затем поехали по ашрамам чистить кармы. Сегодня они платят интернет-гадалкам, заказывают расклады Таро и… несут деньги мошенникам. Нет никаких суперспецов, нет никаких программ по обработке мозгов. Всем нам звонили эти мошенники, записей разговоров с ними полно. Они говорят с чудовищными ошибками и говором, гэкают, окают. «Вам зво́нят с Вихипедии», «это зво́нят со Сбербанка». Зво́нят нам люди неустроенные, бедные, без постоянной работы и источника пропитания. Те, кто не может вообще ничем заработать. Они не умны, косноязычны, у них нет образования и нет никаких навыков внушения.

Фото: Российские военнослужащие в брошенном украинскими мошенниками кол-центре в Бердянске. Преступники звонили россиянам под видом сотрудников службы безопасности разных банков и выманивали деньги / РИА «Новости»

Просто так совпало: у них много бедных безработных ухарей, а у нас — богатых дураков. Пока дураки несли мошенникам лишь свои деньги, было терпимо. Сейчас их обучили поджигать, взрывать, уже был случай автотеракта — когда мужчина протаранил на машине ворота и дверь военкомата. Дураки не только садятся нам на шею, потеряв свои сбережения и квартиры — они стали представлять опасность. Пора наконец перестать с ними нянчиться и для начала прямо сказать, что никакие они не жертвы изощренных профессионалов, павшие под натиском спецслужб чужой страны, а самые настоящие дураки. Чтобы дело сдвинулось, нужно хотя бы произнести это вслух.