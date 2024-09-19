Сегодня 19:15 «Даю установку!» Как Анатолий Кашпировский покорял СССР 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

Мода

Скандалы

Больницы

СССР

Болезни

Врачи

Депутаты

Россия

Украина

Экстрасенсы

Телевидение

ЛДПР

Модный когда-то целитель и гипнотизер Анатолий Кашпировский снова собирает зрителей. Конечно, это уже не былые стадионы, а скромные дома культуры, тем не менее билеты раскупают на ура. Психотерапевт все так же дает установки от всех болезней и утверждает, что может вылечить хоть рак, хоть СПИД. Подтверждений нет, но людям хочется верить в чудо.

Кашпировский в 2024 году Звезда времен перестройки, психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский начал активную гастрольную деятельность. Он провел сеансы в Доме культуры Санкт-Петербурга, а в Москве последняя «творческая встреча» в Центральном доме работников искусства пройдет 20 сентября. Стоимость билетов — от 3400 до 9000 рублей. Экстрасенс до сих пор лечит страждущих. Например, предлагает самую сильную психологическую привязку из всех — «Привязку к Луне». Но для нее нужно приобрести у Кашпировского обычную поваренную соль, что избавит, «например, от неизлечимого во всем мире пародонтоза». Личное общение обойдется в 25 тысяч рублей. За несколько сеансов легенда поможет от близорукости, дальнозоркости и катаракты, рака, бесплодия, лишнего веса и других болячек. Традиционно рассасывает рубцы и шрамы. Кстати, судя по афишам на персональном сайте, 85-летний кудесник по-прежнему красит волосы в радикально черный цвет.

После волны сообщений в СМИ директору Кашпировского пришлось уточнять: Анатолий Михайлович «никогда не прекращал свои выступления, и он ничего не возобновил». «Выступления как были, так и есть, и они проходили, и проходят постоянно при полных аншлагах. Проходят они как на безвозмездной основе, так и за небольшую цену на билеты. Зал, в котором проходит выступление, вмещает 200 человек. Теперь прикиньте, сколько должен стоить билет, чтобы можно было заработать шесть миллионов рублей. Минималочка — это 30 тысяч рублей. Нет, наши билеты не стоят 30 тысяч рублей. Они стоят 3400 рублей. Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове. Это фантазии, и выдумки, и наглая ложь. Как раз эти люди и являются шарлатанами, которые просто-напросто дурят доверчивых читателей», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Фото: Анатолий Кашпировский / РИА «Новости»

Кто такой Кашпировский Биография целителя Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в украинском селе Ставница. После школы окончил Винницкий медицинский институт и 28 лет работал в психиатрической больнице в Виннице. Увлекался тяжелой атлетикой и боксом, так что по ночам подрабатывал с пользой для тела: грузил на самосвалы бревна и мешки с цементом. Сам доктор неоднократно рассказывал в интервью, что к нетрадиционным методам лечения его подтолкнула собственная болезнь: в 1975 году острый приступ панкреатита едва не убил Кашпировского. Он год пролежал в больнице, а затем уехал на Сахалин, где окончательно оправился с помощью голодания.

Фото: Лечебный сеанс Анатолия Кашпировского, 1989 год / РИА «Новости»

Лечебные сеансы Слава пришла в 1988 году: психотерапевта показали по телевидению. Масса людей заявляла, что во время этих эфиров они и те, кто был рядом, непроизвольно поднимали руки, вставали или падали в обморок. Многие утверждали, что от давних шрамов не осталось следа, исчез варикоз, энурез и восстановилась потенция.

Народ окончательно уверился в силе психотерапевта после телемоста Киев — Тбилиси. Во время эфира Кашпировский, который находился на Украине, смог загипнотизировать девушку, и она не почувствовала боли при операции без обезболивающих на брюшной полости. При этом пациентка находилась в сознании, общалась с докторами и даже пела. Правда, много позже эта самая девушка заявляла, что на самом деле испытывала жуткую боль, но «терпела, чтобы не подвести Кашпировского». Верится в это с трудом, куда вероятнее местная анестезия и сговор участников шоу. Но это сейчас понятно. Тогда подобного по ТВ не показывали, тем более в прямом эфире, так что большинство зрителей верили.

Фото: Анатолий Кашпировский проводит сеанс. Zamir Usmanov / Global Look Press

Ходит байка, что однажды «установка» Кашпировского реально сработала. На прием пришла женщина в теле, мечтающая похудеть. Целитель взглянул на нее и неожиданно рявкнул: «Меньше жрать надо!» Дама пулей вылетела на улицу, но после постоянно вспоминала грозный крик, стала меньше есть и действительно сбросила лишний вес.

Интересно В 1991 году Анатолий Кашпировский каким-то чудом добился права выступить в штаб-квартире ООН. Там он предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения и СПИДом. Удивительно, но международная организация отказалась. В 1991 году Анатолий Кашпировский каким-то чудом добился права выступить в штаб-квартире ООН. Там он предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения и СПИДом. Удивительно, но международная организация отказалась.

Популярность целителей в СССР Продавцы на Рижском рынке в те времена бойко торговали черно-белыми фотографиями: с экрана телевизора исподлобья смотрит Кашпировский. Они уверяли публику, что снимки «заряжены» на здоровье и многие уже исцелились. Люди верили и покупали. Не нужно думать, что они были глупыми. Нет, они были отчаявшимися.

Фото: Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский / РИА «Новости»

В то время в стране творился натуральный хаос. СССР мучительно умирал, дефицитом стало практически все — туалетная бумага, самые дешевы сигареты, хлеб. Во многих городах вообще обслуживали в магазинах только по предъявлению местной прописки. Потом появились продовольственные талоны, без которых никто ничего не продавал. В царившем сумасшествии поверить в доктора, который внушениями вылечил кого-то от ночных недержаний, было проще простого. Как и в его конкурента Юрия Лонго, который якобы оживлял труп перед телекамерами, а также в Аллана Чумака, заряжавшего воду с экранов. Нострадамус, Ванга, гороскопы друидов и лунные календари — что угодно, только бы получить надежду.

Вечера Кашпировского Телевизионное начальство хорошо знало, чего стоят сеансы Кашпировского, на которых он зычно рявкал: «Даю установку!..» Много позже председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев признался, что все это было «прохиндейство чистой воды», писало РИА «Новости». Однако именно с помощью ТВ Кашпировский получил всесоюзную популярность. Он пустился в гастроли по стране, собирая концертные залы и футбольные стадионы.

Фото: В 1989 году на Первом канале Центрального телевидения показали шесть передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» (трансляция из концертной студии «Останкино»), во время которых Кашпировский якобы излечивал людей от самых разных заболеваний / РИА «Новости»

Видеокассеты с его выступлениями передавались из рук в руки, видеосалоны и кинотеатры организовывали «вечера Кашпировского», на которых показывали записи лечебных сеансов. На Украине о целителе тоже не забыли. Иноагент Дмитрий Гордон* пригласил его в редакционный совет своей газетки. Это была хорошая должность «свадебного генерала», которую Кашпировский делил с Софией Ротару, Вилли Токаревым, Алланом Чумаком, Нестором Шуфричем, Александром Невзоровым* и еще кучей известных граждан.

Партийная карьера Кашпировского Поговаривали, что целителя продвигал экс-депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Этот одиозный деятель прославился многочисленными скандалами и в итоге бежал из России в Хорватию, чтобы не оказаться под следствием. Он же помог Кашпировскому стать депутатом от партии ЛДПР и попасть в Думу.

Сам психотерапевт рассказывал, что покинул ЛДПР после захвата заложников в больнице Буденновска. Тогда, в июне 1995 года, Кашпировский попытался уговорить руководителя террористов Шамиля Басаева отпустить людей и даже вывел пятерых беременных женщин. Но большего добиться не удалось.

Фото: Удостоверение депутата Государственной Думы Анатолия Кашпировского / Википедия

Кашпировский уверял, что смог бы спасти больше заложников, однако его не стали слушать и начали штурм здания. По возвращении в Москву он попытался было поговорить с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Тот заявил, что в подобных случаях депутатам не надо никуда вмешиваться и ездить. После этого экстрасенс вышел из фракции.

Интересно В 2005 году Анатолий Кашпировский стал гостем программ «Пусть говорят» на Первом канале. Также на эфир позвали сексолога Игоря Князькина. Он обвинил психотерапевта в обмане целой страны и плюнул в него. В ответ бывший боксер нецензурно выругался и дал оппоненту в ухо. В 2005 году Анатолий Кашпировский стал гостем программ «Пусть говорят» на Первом канале. Также на эфир позвали сексолога Игоря Князькина. Он обвинил психотерапевта в обмане целой страны и плюнул в него. В ответ бывший боксер нецензурно выругался и дал оппоненту в ухо.

Кашпировский — целитель или шарлатан? Славу изрядно подпортили слухи, что после сеанса Кашпировского некоторые сходили с ума, а то и просто умирали. Подтверждений тут тоже никаких, но это сильно подействовало на популярность. Иностранцев доктор тоже не впечатлил, судя по не слишком лестной статье в The Guardian. Люди наконец-то стали понимать: нет ни единого реального доказательства, что Кашпировский действительно кого-то вылечил. Нет, он-то говорил, «клиенты» рассказывали, но вот ни рентгеновских снимков больных «до — после», ни официальных заключений врачей, подтверждающих исцеление, не найти.

Я уже готовлю обращение по поводу оказания подобных «медицинских услуг». Кашпировский — 100%-ный жулик, то, что он делает, — полное мракобесие. Даже неловко как-то говорить об этом сейчас, когда мы рассуждаем о научных прорывах и технологиях. Виталий Милонов депутат Госдумы

Тем не менее публика еще смотрит его YouTube-канал, платит за билеты на сеансы. Люди по-прежнему хотят хоть какого-то чуда и готовы верить даже в «мальчика-Вангу». Они радостно раскупают богатое книжное наследие Кашпировского (один четырехтомник «Мысли и афоризмы» чего стоит!), диски, соль и все, что предложат.

* Признан в России иноагентом