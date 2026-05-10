Сегодня 02:36 День Семена Ранопашца — 10 мая. Что это за дата и какие приметы с ней связаны Историк Сапелкин: в день Семена Ранопашца было принято собирать первую зелень 0 0 0 Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Эксклюзив

Религия и праздники

Общество

Праздники

Погода

Религия

Приметы

Десятого мая отмечается день Семена Ранопашца. Русская православная церковь почитает священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня. Кто это был, почему праздник носит такое название и какие традиции с ним связаны — в материале 360.ru.

Кто такой Симеон Иерусалимский?

Симеон Иерусалимский — сродник (родственник) Господень, сын младшего брата Иосифа Обручника — земного воспитателя Иисуса. Согласно православным верованиям, Симеон увидел чудеса Господа уже в зрелом возрасте и стал одним из 70 апостолов, проповедовавших его учение. После смерти первого епископа Иерусалимского, апостола Иакова, Симеона избрали на его место. Однако во время правления императора Траяна (98–117 годы), который устраивал гонения на христиан, святого Симеона поймали, пытали и казнили, опасаясь его влияния на людей. К тому времени он был уже глубоким старцем — старше 100 лет — и последним, кто знал Христа в земной жизни. По законам того времени, специально христиан не разыскивали, но если на них кто-то доносил и они отказывались принести языческим богам жертву, их уничтожали. На Симеона донесли на его родине, в Иерусалиме, отрекаться от Христа старец не стал и принял смерть спокойно и философски. Это произошло 10 мая по новому стилю.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В России имя Симеон с первых лет христианства трансформировалось в более понятное, легче произносимое и воспринимаемое — Семен. «Долгое время этот день никакого праздничного статуса не имел. Только по мере того, как во всех крупных населенных пунктах Российской империи стали появляться храмы и священники начали вести постоянные богослужения, люди узнали, что этот день Семена Иерусалимского», — рассказал 360.ru историк-религиовед Николай Сапелкин. В церкви 10 мая возносят молитвы к Симеону Иерусалимскому. Специальных служб для этого нет.

Почему это день Семена Ранопашца?

Вопреки распространенному представлению о праздниках, этот день был связан с нелегким физическим трудом. В старину считалось, что в день памяти Симеона Иерусалимского пора начинать посевные работы в губерниях к югу от Москвы и пахать землю под последующий урожай на территориях к северу. Для северных и центральных областей пахота считалась ранней, и название праздника прижилось на всей территории страны. В народе говорили: «Рано паши — урожаи хороши». В то же время слишком сильно торопиться не следовало — например, хлеб нужно было сеять в теплую землю.

Приметы, которые связаны с этим праздником, исходят из быта населения того времени. К этому моменту все запасы зимней квашеной капусты и всего остального заканчивались, но можно было разнообразить свой рацион витаминной пищей: собрать свежую крапиву и листья одуванчиков. Уже подходил и щавель. Исходя из этого сложился народный ореол почитания святого: пришел Семен Ранопашец — время собирать первую зелень. Николай Сапелкин Писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель

Есть и другие приметы, имеющие природно-климатический характер. Например, дождь с утра — к богатому урожаю зерновых, чистое небо — к ветреному лету, сухой теплый день — к скорому началу посевной к северу от Москвы и удачной посевной к югу.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Приметы, связанные с погодой в этот день, продолжают действовать, но из-за изменения климата немного сместили локацию — например, те приметы, которые работали в Курской и Воронежской губерниях, теперь в большей степени относятся к Владимирской или Костромской области. Люди, у которых именины 10 мая, — носящие имена Семен, Иван, Александр, Николай и Мария — считаются особенно трудолюбивыми, терпеливыми, упорными и стойкими.

Что можно и нельзя делать 10 мая?

В Сети легко найти немало примет, связанных с днем Семена Ранопашца, однако, по словам собеседника 360.ru, это уже суеверия. Причем, вероятно, относительно новые. Сапелкин привел в качестве примера рекомендацию не пускать в дом незнакомцев в этот день: он подчеркнул, что русские люди всегда впускали путников, желая помочь, позволить согреться, хотя бы напоить квасом. Можно предположить, что незнакомым в этот день не открывают, поскольку хозяева работают в поле и дома никого нет, но это немного притянуто за уши.

Встречается тезис о том, что 10 мая лучше не лепить вареники и пельмени, особенно с капустой и грибами. Но дело в том, что из грибов в это время растут в основном строчки и сморчки, а они лишь условно съедобны, и никаких мучных блюд в старину с ними точно не готовили. Так что если и прислушиваться к приметам, то лучше — к «природным», поскольку под ними точно есть почва. Что можно и полезно делать в день Семена Ранопашца, так это выходить в поле или на огород (убедившись, что земля мягкая и достаточно прогрелась), готовить блюда из первых весенних трав и кормить душистыми травами скот. Считается, что в этот день хорошо умыться росой — она укрепит здоровье и прибавит бодрости, — и, думается, вреда от этого не будет.