День пожилого человека 1 октября: кто получит дополнительные выплаты?

В России 1 октября отметят День пожилого человека. К празднику некоторым пенсионерам начислят дополнительные выплаты помимо обязательных ежемесячных. Сколько и в каких регионах, а главное — как узнать, кому они положены, выяснил 360.ru.

Федеральная единоразовая доплата

В 2025 году федеральные власти не предусмотрели единовременной дополнительной выплаты для пенсионеров ко Дню пожилого человека. Однако она все же возможна в регионах.

Доплаты ко Дню пожилого человека по регионам

В России администрации регионов по желанию могут назначить дополнительные «поздравительные» выплаты ко Дню пожилого человека 1 октября. Их размер и условия получения тоже регулируются в субъектах Федерации самостоятельно.

Вот что известно о доплатах:

Когда начислят доплату

Как правило, деньги поступают до праздника — примерно 30 сентября.

Как узнать, что положена доплата

Подавать заявление о получении доплаты не нужно — ее начислят автоматически на счет, куда поступает пенсия.

Однако в некоторых регионах для ее начисления потребуется соответствующее заявление. По этой причине следует заранее ознакомиться с вопросом.

Для его разъяснения можно обратиться к местное отделение Социального фонда России или МФЦ. Если окажется, что пенсионер попадает под выплату, ему помогут оформить заявку на ее получение прямо на месте.

День пожилого человека: история

Международный день пожилых людей отмечают ежегодно 1 октября, начиная с 1991-го. Его назначили на Генеральной Ассамблее ООН 14 декабря 1990 года и закрепили в резолюции 45/106. В России отмечают с 1992-го как День пожилого человека.

Начиная с 2002-го, празднику назначают определенную тему. Например, в 2024 году она звучала так: «Достойное старение: важность укрепления систем предоставления ухода и поддержки пожилым людям во всем мире». А в 2023-м — «Выполнение Всеобщей декларации прав человека для пожилых людей — Сквозь поколения».

В 2025 году темой выбрали «Лидерство пожилых людей в реализации местных и глобальных действий: Наши стремления, наше благополучие, наши права».

Факты о старении

