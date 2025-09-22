Сегодня 14:05 День пожилого человека 1 октября: кто получит дополнительные выплаты? 0 0 0 Фото: Центр социального обслуживания «Журавушка» в Егорьевске / Медиасток.рф Общество

В России 1 октября отметят День пожилого человека. К празднику некоторым пенсионерам начислят дополнительные выплаты помимо обязательных ежемесячных. Сколько и в каких регионах, а главное — как узнать, кому они положены, выяснил 360.ru.

Федеральная единоразовая доплата В 2025 году федеральные власти не предусмотрели единовременной дополнительной выплаты для пенсионеров ко Дню пожилого человека. Однако она все же возможна в регионах. Доплаты ко Дню пожилого человека по регионам В России администрации регионов по желанию могут назначить дополнительные «поздравительные» выплаты ко Дню пожилого человека 1 октября. Их размер и условия получения тоже регулируются в субъектах Федерации самостоятельно. Вот что известно о доплатах: В Челябинской области все пенсионеры получат 800 рублей сверх ежемесячного пособия;

В Рязанской области людям старше 90 лет выплатят дополнительные 539 рублей, если они живут в регионе и получают страховую пенсию по старости;

В Ненецком автономном округе пенсионерам до 70 лет со стажем не менее 15 лет в регионе доплатят пять тысяч рублей, если стаж более 20 лет в округе — 16 тысяч. Последнюю доплату получат и все инвалиды-пенсионеры;

Приморский край — все пенсионеры по тысяче рублей;

Ямало-Ненецкий автономный округ — все пенсионеры по 1122 рубля;

Дмитровский городской округ Московской области — безработные старше 70 лет при условии регистрации по месту жительства 500 рублей.

Фото: Деревня Городище Шаховского района Московской области / Медиасток.рф

Когда начислят доплату Как правило, деньги поступают до праздника — примерно 30 сентября. Как узнать, что положена доплата Подавать заявление о получении доплаты не нужно — ее начислят автоматически на счет, куда поступает пенсия. Однако в некоторых регионах для ее начисления потребуется соответствующее заявление. По этой причине следует заранее ознакомиться с вопросом. Для его разъяснения можно обратиться к местное отделение Социального фонда России или МФЦ. Если окажется, что пенсионер попадает под выплату, ему помогут оформить заявку на ее получение прямо на месте.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

День пожилого человека: история Международный день пожилых людей отмечают ежегодно 1 октября, начиная с 1991-го. Его назначили на Генеральной Ассамблее ООН 14 декабря 1990 года и закрепили в резолюции 45/106. В России отмечают с 1992-го как День пожилого человека. Начиная с 2002-го, празднику назначают определенную тему. Например, в 2024 году она звучала так: «Достойное старение: важность укрепления систем предоставления ухода и поддержки пожилым людям во всем мире». А в 2023-м — «Выполнение Всеобщей декларации прав человека для пожилых людей — Сквозь поколения». В 2025 году темой выбрали «Лидерство пожилых людей в реализации местных и глобальных действий: Наши стремления, наше благополучие, наши права».

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Факты о старении Число жителей планеты, чей возраст превышает 60 лет, к 2050 году достигнет 2,1 миллиарда во всем мире;

К 2080-му число людей старше 65 лет превысит число детей до 18;

В середине 2030-х пенсионеров старше 80 лет станет больше младенцев — порядка 265 миллионов;

Средняя продолжительность жизни человека в мире достигла 73,5 года;

Одна из основных причин инвалидности в пожилом возрасте — деменция.