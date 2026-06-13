Сегодня 22:52 День почитания русских святых. Что можно и чего нельзя делать 14 июня 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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В первое воскресенье Петрова, или Апостольского, поста христиане отмечают Неделю Всех Святых, в земле Русской просиявших. В 2026 году этот день приходится на 14 июня. О каких святых принято вспоминать в этот день и какие традиции с ним связаны — в материале 360.ru.

В чем смысл праздника и когда он появился?

Общий день памяти русских святых учредили еще в XVI веке — тогда его отмечали 17 июля. В этот день верующие прославляли песнопениями святых Киевской, Московской и Владимирской Руси, живших с момента Крещения. Это правители и князья, сами принявшие христианство и крестившие других, монахи и основатели монастырей, праведники, юродивые и мученики — те, кто может служить примером истинной христианской веры. После XVII века традиция празднования Недели Всех Святых (на церковнославянском языке «неделя» означает «воскресенье») сохранилась только среди старообрядцев и совершалась 20 июля. В 1917–1918 годах церковь восстановила праздник и указала отмечать его в первое воскресенье Апостольского поста.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Первоначальный текст службы в честь святых, написанный иноком Григорием Суздальским, переписали, завершив призывом: «Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Служба пользуется популярностью, и некоторые ее тексты стали одними из самыми известными в Русской православной церкви.

Кто относится к Святым, в Русской земле просиявшим?

Среди них, например, первые русские святые Борис и Глеб, которые приняли мученическую смерть. Их старший брат Святополк организовал их убийство, увидев в них соперников в борьбе за киевский престол. Братья предпочли умереть, но не поднять на него руку. Еще один святой, чью память чтут 14 июня, — преподобный Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевой лавры, много сделавший для упорядочения монастырской жизни и благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

Фото: РИА «Новости»

К Святым, в земле Русской просиявшим, относят великого князя Владимирского, полководца Александра Невского; крестившего Русь князя Владимира и первую правительницу Руси, принявшую христианство, — Ольгу. А еще — протоиерея и чудотворца Иоанна Кронштадтского, иеромонаха Саровского монастыря Серафима Саровского и многих других. Молитвы также посвящают подвижникам, которые обличали грехи мира ради спасения душ: Ксении Петербургской, Матроне Московской, Василию Блаженному.

Что делать верующим в этот день?

В Неделю Всех Святых, в земле Русской просиявших, принято посещать божественную литургию. Желательно заранее подготовиться к причастию исповедью и постом. Верующие читают жития и молятся святым, особенно своим небесным покровителям (тем, под чьими именами их крестили).

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В этот день важно помогать нуждающимся, совершать добрые дела и проводить время с семьей. Можно собраться за праздничным столом — хотя идет пост, в воскресенье возможны послабления: разрешается есть рыбу и понемногу пить вино.

Чего лучше не делать

Не принято объедаться, налегать на спиртное, ходить в развлекательные заведения и вообще предаваться мирским утехам в ущерб духовной работе. Лучше отложить тяжелые домашние, огородные и ремонтные дела. Следует избегать конфликтов. Не стоит попусту впадать в уныние — хорошо, если день будет светлым и мирным. Соблюдающие Апостольский пост не едят мясо, яйца и молоко. Строгие ограничения не распространяются на беременных, кормящих, тяжелобольных и других людей, у которых есть уважительные причины для ослабления поста.

День Устина

В 2026 году Неделя Всех Святых, в земле Русской просиявших, совпадает с днем Устина. Он назван в честь раннехристианского мученика и мыслителя — святого Иустина Философа, заложившего основы богословской науки. Иустин гармонично соединил идеи христианского учения с основами античной философии. День Устина по юлианскому календарю был первым днем июня и считался своего рода забором, отделяющим весну от лета. В этот день запрещалось строить заборы (считалось, что можно навлечь на свой дом пожар).

Фото: Nikolay Voskresenskii/Russian Look / www.globallookpress.com

Было принято сеять гречиху и собирать в лесу целебные травы. Перед тем как сорвать их, наши предки кланялись на все четыре стороны и просили у природы прощения и разрешения взять часть ее силы. На Руси верили, что в день Устина стоит молиться о семейном счастье, думать о хорошем и провести больше времени с близкими. А вот выяснения и разрыв отношений лучше отложить. Женщинам советовали 14 июня не доверять комплиментам и ухаживаниям незнакомцев. Кроме того, не рекомендовалось поддаваться лени и спать до обеда — это якобы могло привести к неудачам в делах.