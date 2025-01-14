14 января 2025 23:34 День памяти Серафима Саровского. С какими просьбами и как к нему обратиться Клирик Конюхов: в день памяти Серафима Саровского нужно сделать три вещи 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Для православных христиан 15 января особенно важная дата, потому что это день памяти преподобного Серафима Саровского. Считается, что к нему следует обращаться в случае острой необходимости, за излечением физических и душевных недугов. 360.ru узнал, чем прославился один из самых почитаемых русских монахов и как воздать ему свои мольбы.

Кто такой Серафим Саровский В миру будущий святой носил имя Прохор. Он родился в 1754 году в Курске в семье богатого купца Исидора Мошнина и Агафьи Завозгряевой. В шестилетнем возрасте потерял отца, в семь уцелел после падения с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, а в 10 лет исцелился от тяжелой болезни после сна с пообещавшей помочь Божьей Матери и прикладывания к иконе Знамения Пресвятой Богородицы. В 1776 году совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, получил благословение на послушание и постриг в Саровской пустыни, спустя 10 лет после еще одного тяжелого недуга принял монашество под именем Серафим.

Фото: Саровский монастырь, где жил Серафим Саровский / РИА «Новости»

В 1794 году монах уединился в лесу, строго постился, в любое время года носил одну и ту же одежду, много молился, прикормил медведя и других животных. Серафим Саровский провел тысячу дней на каменном валуне в подвиге столпничества, простил искалечивших его разбойников, принял иноческий подвиг молчания, затем вернулся в монастырь, но до 1825 года пробыл в затворе, уединившись в молитве. Впоследствии он обрел дар прозорливости, исцеления и стал принимать мирян. Почитание преподобного Серафима Серафим Саровский известен тем, что совершил свой подвиг относительно недавно, в XIX веке, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Еще при жизни он славился добрым нравом.

Его знает и почитает почти каждый русский человек, потому что он сумел, уединившись в лесу, научиться не просто молиться, вести духовную жизнь, но и научился самому сложному искусству, которое есть, — любви. Николай Конюхов Клирик храма Живоначальной троицы

По словам священнослужителя, от святого исходила такая любовь, что люди приезжали к нему в лес издалека просто чтобы пообщаться. Серафим Саровский встречал каждого гостя добрыми словами: «Радость моя, Христос Воскресе». «По его молитвам совершалось множество чудес, даже лесные звери приходили погреться в лучах его доброты. Поэтому русские люди называют его так тепло, батюшка Серафим. То есть это такой добрый дедушка, добрый батюшка, к которому можно прийти, пожалобиться, рассказать о каких-то проблемах и всегда получить какую-то помощь в утешение», — сказал он. День памяти Серафима Саровского Память Серафима Саровского почитается 15 января. Конюхов посоветовал верующим сделать в этот день три вещи. «Первое, это действительно от сердца помолиться Богу, просить у него не просто, как мы обычно просим, каких-то житейских благ, а просить именно внутренних духовных содержательных дарований, которые нас и делают счастливыми. Это мир, любовь, доброта, милосердие и так далее», — сказал священнослужитель. Во-вторых, собеседник 360.ru призвал сходить в храм. По его мнению, важно отпраздновать этот день в компании других верующих, вместе помолиться и причаститься.

Фото: РИА «Новости»

«И третье, батюшка Серафим был очень добрым человеком. Если мы в этот день сможем выступить как-то по-доброму в какой-то ситуации, провести какое-то милосердие и благотворительность какую-то, то это было бы замечательно», — заявил он. Молитвы Серафиму Саровскому Прославление святого состоялось летом 1903 года, через 70 лет после его кончины. При жизни Серафим Саровский исцелял больных, в том числе представителей других вероисповеданий, поэтому даже после смерти люди продолжили обращаться к нему за исцелением болезней — физических и душевных. Первая молитва О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, уможившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу Сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь. Кроме того, верующие просят заступничества, ведь даже имя святого говорит о его близости к богу. Серафим — это ангел, относящийся к одному из высших небесных чинов. Вторая молитва О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехами многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас молящихся тебе с верою и любовию и не презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистину ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету Жизни Вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. В январе православных ждет еще один важный праздник — Крещение Господне. Несмотря на народные приметы, морозы обойдут столичный регион. 360.ru собрал прогнозы синоптиков в период с 17 по 19 января.