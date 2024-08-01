Выставка работ современного православного искусства открылась в Раменском

На территории храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково Раменского округа началась выставка «Слышу. Вижу. Верю». Там представили арт-объекты в стиле современного православного искусства.

Гости выставки могут увидеть деревянные образы Богородицы, Иоанна Предтечи и Серафима Саровского, парящие в проемах лестницы храма. На старинных оконных рамах располагаются евангельские сюжеты.

В день открытия экспозиции прямо в храме создали еще одну работу из дореволюционных рам Владимирского храма.

«Этот проект мы придумали совместно с прихожанами нашего храма. Нам захотелось синтезировать разные виды искусства, которые направлены в сторону православия. Архитектура, живопись, издательское дело и новые медиа встречаются и говорят о вере, о жизни и о Боге», — рассказала куратор выставки «Слышу. Вижу. Верю» Екатерина Кострикова.