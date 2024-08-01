Выставка работ современного православного искусства открылась в Раменском

Фото: Раменский медиацентр

На территории храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково Раменского округа началась выставка «Слышу. Вижу. Верю». Там представили арт-объекты в стиле современного православного искусства.

Гости выставки могут увидеть деревянные образы Богородицы, Иоанна Предтечи и Серафима Саровского, парящие в проемах лестницы храма. На старинных оконных рамах располагаются евангельские сюжеты.

В день открытия экспозиции прямо в храме создали еще одну работу из дореволюционных рам Владимирского храма.

«Этот проект мы придумали совместно с прихожанами нашего храма. Нам захотелось синтезировать разные виды искусства, которые направлены в сторону православия. Архитектура, живопись, издательское дело и новые медиа встречаются и говорят о вере, о жизни и о Боге», — рассказала куратор выставки «Слышу. Вижу. Верю» Екатерина Кострикова.

Раменский медиацентр
Фото: Раменский медиацентр
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Раменский медиацентр
Фото: Раменский медиацентр
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Раменский медиацентр
Фото: Раменский медиацентр
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Выставка будет работать до ближайших выходных. 3 августа в храме проведут мастер-класс и лекцию по представленным арт-объектам, а также ответят на вопросы гостей.

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