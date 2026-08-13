Сегодня 04:07 День левши. Самые популярные мифы о леворуких людях Детский психолог Макарова: левая рука у переученного левши останется ведущей Фото: Martin Schutt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В четверг, 13 августа, отмечается необычный праздник — День левши. О том, как он появился, как живется левшам и правда ли, что их стало больше, — в материале 360.ru.

Кто такой левша

Ответ на этот вопрос не так очевиден. Есть разница между левшой и леворуким. Леворукий — тот, у кого ведущая рука левая, но, например, ведущей ногой может быть правая. У левши ведущая вся левая сторона тела. Он лучше слышит левым ухом, смотрит в подзорную трубу левым глазом, толчковая нога у него тоже левая. Леворуких людей больше, чем истинных левшей. Однако, говоря «левша», мы чаще всего подразумеваем тех, кто пишет и держит предметы левой рукой. И левшество, и леворукость являются врожденными. У этих людей такая организация головного мозга, но это не делает их ни лучше, ни хуже остальных, рассказала 360.ru детский психолог Кира Макарова.

Сколько я работаю с левшами, они ничем не отличаются. Они абсолютно такие же люди, как и все, только им удобнее работать левой рукой и в их почерке наклон букв идет немного в другую сторону. Это просто природа, она разнообразна. Если мы все будем одинаковыми, это будет для популяции в целом неинтересно. Кира Макарова Детский психолог, нейропсихолог, клинический психолог

Люди, которым удобнее выполнять бытовые, рабочие и творческие задачи левой рукой, а не правой, как большинству, существовали во все времена. Об этом свидетельствует анализ наскальной живописи каменного века и сколов на орудиях эпохи палеолита.

История Дня левши

В СССР, как и во многих других странах в ХХ веке, детей-левшей насильно переучивали, что приводило к стрессам и неврозам. Именно борьбе с дискриминацией и переучиванием посвящен Международный день левши. Учреждение этого дня инициировала американская организация Lefthanders International 13 августа 1976 года. Целью было обратить внимание производителей товаров на нужды левшей. Активисты требовали выпускать канцелярию, гитары, ножницы и другие предметы, адаптированные для леворуких людей.

Фото: РИА «Новости»

Через четыре года в США прошли массовые протесты против увольнения полицейского Франклина Уинборна, носившего кобуру на левом боку вопреки уставу. После этого движение в защиту левшей стало еще популярнее. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах в 1991 году, показало, что левши чаще становятся жертвами аварий на производстве, поскольку при использовании оборудования вынуждены постоянно совершать неудобные для себя движения. К сожалению, до сих пор большая часть техники, инструментов, даже оружие заточены исключительно под правшей. Однако к левшам стали относиться благосклонно — перестали насильно переучивать и даже стали считать более талантливыми.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Среди знаменитых левшей — художники Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и Микеланджело, физики Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн.

Стоит ли переучивать левшей

Собеседники 360.ru не сошлись во мнениях по этому вопросу. Кира Макарова категорична: переучивать нельзя, и это главное, что вообще стоит знать о левшах. «Это не прихоть какая-то, у ребенка левая рука более ловкая, ему удобно делать все левой рукой. Поэтому любое переучивание — это, прежде всего, психологическое насилие. А доходило и до физического насилия — кому-то привязывали руки. Но даже мы переучим левшу, левая рука у него будет „проситься“, потому что она изначально является ведущей», — подчеркнула она. Врач-невролог Александр Комаров считает, что от переучивания левша только выиграет.

Переученный левша абсолютно ничего не потеряет в рамках своей физиологии, ментальности, пониманий, знаний, ощущений, чуткости, чувствительности и всего остального, потому что это генетикой заложено. Но ему намного проще будет в жизнедеятельности. Александр Комаров Руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог

Комаров добавил, что, обучая левшей письму и выполнению различных упражнений правой рукой, можно воспитать амбидекстров. Они смогут одинаково работать и правой, и левой рукой без ущерба силе и точности, красивее писать, у них уменьшится риск развития сколиоза. И дополнительное развитие левого полушария добавит им «ментальных баллов». Врожденных амбидекстров гораздо меньше — около 5,5%.

Мифы о левшах: правда или ложь

Миф № 1. Левши более творческие

Комаров подтвердил это, пояснив, что у левшей активности локализуются в правом полушарии. Именно оно отвечает за творчество и эмоции. У творческих людей, в том числе левшей, более развито воображение, они более чувствительны, мечтательны, обидчивы.

Фото: Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Среди левшей даже выше процент суицидальных наклонностей, подчеркнул собеседник 360.ru. Макарова оказалась осторожнее в утверждениях. «Принято считать, что левши более творческие люди, более креативные. Но насколько эти исследования точны, я сказать не могу Каждая личность индивидуальна, есть индивидуальные особенности развития. Мы не можем говорить, что левша непременно должен быть художником или поэтом. У них просто вот такая специфика», — рассудила Макарова.

Она подтвердила, что правое полушарие у левшей развивается чуть больше, однако добавила, что левое полушарие, отвечающее за речь, развивается и у левшей, и у правшей.

Миф № 2. Левшу можно определить еще во время беременности

Говорят, что вывод якобы можно сделать по УЗИ, увидев, палец какой руки сосет плод. Комаров отнесся к этому утверждению с юмором. «Я думаю, это — пальцем в небо. Если на финальном мониторинге долго смотреть УЗИ и наблюдать, активность какой конечности преобладает, то в принципе можно что-то предполагать. Но это в рамках шаманских историй, экспериментов», — подчеркнула он.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

А вот в младенчестве определить, является ребенок левшой или правшой, действительно уже можно: стоит посмотреть, какой рукой он берет погремушки, держит ложку.

Миф № 3. Левши более подвержены аутизму

По идее, одно не должно быть связано с другим: аутизм — это про активность лобных долей, а не развитие полушарий головного мозга. «Скорее, наоборот, правши больше подвергнуты аутизму с учетом их практичности и [относительно] сниженной эмоциональности», — рассудил Комаров. Однако некоторые исследования действительно показывают, что люди в спектре аутизма в 2,49 раза чаще оказываются леворукими.

Миф № 4. У левшей больше проблем с письмом и грамматикой

Доля правды в этом есть — хотя бы потому, что левшам изначально труднее писать слева направо.

Фото: РИА «Новости»

«Левшам бывает сложновато иногда сориентироваться на письме на листе, потому что они делают все другой рукой, могут зеркалить буквы и цифры. Но это делают и праворукие дети до определенного возраста, это считается нормой. Созревает кора [головного мозга], и пока она не созрела, пока формируется пространственная функция, ребенок будет зеркалить», — поделилась Кира Макарова. Но есть и другие нюансы. По словам Александра Комарова, то, что моторные составляющие у левшей локализуются в правом полушарии и они пишут левой рукой, «нарушает возможность грамотного, правильного письма».

Врач-невролог утверждает также, что на возможностях усвоения материала сказывается и так называемое полевое поведение «правополушарных» людей: «Там ветер подул — сюда понесло, дождь пошел — здесь мы поплачем…» При этом такие предметы, как история, география, литература, рисование и отчасти черчение, даются левшам лучше, убежден Комаров.

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press / www.globallookpress.com

Миф № 5. Левшей становится больше