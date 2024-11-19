Сегодня 15:52 Хочешь мира, готовься к войне. Ядерные убежища в России — дань новой реальности? Военный эксперт Михайлов: ядерные убежища рассчитаны на 2-3 дня после взрыва 0 0 0 Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС Общество

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Новость о старте производства в России мобильных убежищ от последствий ядерного взрыва совпала с подписанием обновленной ядерной доктрины страны. Действительно ли пора готовиться к третьей мировой и в каком состоянии находятся имеющиеся укрытия, выяснил 360.ru.

Готовность к любому исходу Военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов назвал производство подобных убежищ правильным и необходимым делом. «За период так называемой новой России очень многие бомбоубежища, предназначенные для подобных укрытий, были распроданы. Что-то разрушено. <…> Сейчас того, что осталось или восстановлено, конечно, не хватает», — отметил он. Михайлов пояснил, что речь о том, чтобы как-то запугать население, не идет. Просто нужно быть готовыми к любому исходу ситуации противостояния России и глобального Запада.

На Западе тоже проводят подобные мероприятия. <…> Нужно вспомнить Карибский кризис, когда весь мир был в ожидании, и все готовились к серьезному конфликту между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Евгений Михайлов военный эксперт

Подобные убежища, добавил собеседник 360.ru, рассчитаны на один-два дня — чтобы пережить основные последствия ядерного взрыва. «После нанесения ядерного удара уже уступают другие мероприятия по чрезвычайным ситуациям», объяснил Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Он допустил саму вероятность ядерного взрыва в условиях современности и призвал не абстрагироваться от происходящего.

В случае, если Запад совершенно обезумеет, конечно, последствия могут быть любыми. Но нужно понимать, что Россия предпримет максимум усилий для того, чтобы для врага они оказались хуже. Евгений Михайлов

Мирное население, сказал военный эксперт, в данном аспекте наименее защищено. Именно поэтому мобильные убежища позволят спастись. «Варианты различных апокалипсисов уже описывали не единожды. Очень надеюсь, что этого не произойдет. И, с другой стороны, нужно быть готовыми ко всему», — сказал Михайлов.

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

Третья мировая — последняя война? Военный эксперт и член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин напомнил, что 19 ноября президент Владимир Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. В документе описано, при каких условиях возможно применение ядерного оружия для защиты от агрессора. А вопросами сохранения жизни людей в том числе занимается гражданская оборона. «Помню, в детстве нас тренировали: вспышка слева, вспышка справа. А сейчас жизнь заставила убежище делать от ракет. <…> Хочешь мира — готовься к войне», — заметил Дандыкин. Если начнется третья мировая война, добавил собеседник 360.ru, вероятно, она станет последней для человечества. Эксперт выразил надежду, что этого не произойдет.