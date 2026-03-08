Сегодня 22:48 Дачный сезон начинается. Чем заняться на огороде в марте, а чего делать пока не стоит Агроном Маслов: в марте на даче стоит обрезать и побелить плодовые деревья 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Весна скоро наступит не только по календарю — растает снег, и для дачников настанет пора готовиться к новому сезону. 360.ru выяснил, чем стоит заняться уже в марте, а чего делать пока не стоит.

Что делать в марте на даче в первую очередь?

Основные задачи — обрезка плодовых деревьев и кустарников и побелка деревьев. Обрезку стоит начать с косточковых — эти культуры «просыпаются» раньше других, — затем перейти к яблоням, грушам и закончить кустарниками, рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов. Что касается кустарников, вначале следует стричь жимолость, потом — смородину и малину. Следующий пункт программы — побелка стволов деревьев. «Побелка стволов обычно производится или осенью, или в ранний весенний период, потому что при высоком притоке солнца возникают ожоги на коре. Чаще всего у косточковой культуры, но иногда повреждаются и семечковые», — пояснил Маслов.

Что сеять на рассаду в марте?

Март — последний срок для посева перца и баклажана. Если погодные условия позволяют, можно посеять томаты, лук-порей, лук-батун. Кроме того, самое время для посева долгосрочных редких культур типа пепино («дынной груши»). А вот сеять зеленые (салат, укроп, шпинат, петрушка, лук) и тыквенные культуры (кабачки, тыквы, огурцы, арбузы) еще совсем рано. Кроме того, нет смысла вносить удобрения — вероятнее всего, их вымоет с талыми водами.

Пора ли обрабатывать сад и огород от болезней и вредителей?

Да, март отлично для этого подходит. Сейчас самое время для обработки сада железным купоросом против болезней растений и обработки стволов против вредителей. Важно защитить от них кору плодовых деревьев. Есть специальные ловчие кольца, или пояса, которые представляют собой механические ловушки для ползающих насекомых. Кольца из бумаги, мешковины или пленки закрепляют на стволах.

Как ускорить таяние снега и подготовить почву к посадкам?

Пока снег не сошел, копать землю, естественно, не получится, так что на огороде ничего не сделаешь. Четких методов ускорения таяния нет, но кое-что сделать можно.

Можно попробовать сделать открытый дренаж для таяния снега, если у вас нет встроенной дренажной системы, но мало кто это будет делать. Снег можно просто чернить любыми возможными средствами, проводить мульчирование. Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева

Чернение снега подразумевает его посыпание темными материалами — золой, угольной пылью, торфом, — которые не отражают, а поглощают солнечный свет. Благодаря чернению почва раньше прогревается, земля напитывается полезными микроэлементами. При мульчировании почву покрывают травой, корой, опилками или неорганическими материалами (пленкой, щебнем), чтобы защитить корни от переохлаждения, сохранить в почве влагу и улучшить ее структуру. Чтобы защитить почву от возможных весенних заморозков, можно разбросать снег: его толстый слой подойдет для этих целей даже лучше мульчи. Но в регионах с суровыми заморозками не стоит разбрасывать снег слишком рано — так можно переохладить почву.

Как защитить деревья от морозобоин и солнечных ожогов?

Морозобоины — это трещины на стволах, которые появляются из-за резких перепадов температур и ослабляют дерево. Главные способы борьбы с морозобоинами и солнечными ожогами — побелка стволов, использование садовых варов (защитной мастики на основе смол, петролатума и добавок) для коры, притеночных сеток. Можно обмотать деревья нетканым материалом.

О чем еще стоит помнить перед дачным сезоном?

С 1 марта 2026 года в силу вступили поправки в Земельный кодекс, обязывающие дачников бороться с опасными инвазивными, или чужеродными, растениями. Это жизнеспособные растения, которые распространяются вне естественного ареала и создают угрозу для людей или окружающей среды. Для каждого региона список таких растений свой. Например, в Московской области к опасным инвазивным растениям относятся борщевик Сосновского, клен ясенелистный, гигантский и канадский золотарники, рябинник рябинолистный, люпин многолистный, рейнутрия японская.

За нарушение физлицам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц, например председателя СНТ, — уже до 100 тысяч. А юрлицо могут оштрафовать и вовсе на 400–700 тысяч рублей. Кстати, за борщевик на дачном участке в Подмосковье штрафовали и раньше, но на куда меньшие суммы — до пяти тысяч рублей. Кроме того, вводятся ограничения на целевое использование участков. Если землю оформили под садоводство или индивидуальное жилищное строительство, вы не сможете, например, открыть на участке магазин или коммерческий склад.