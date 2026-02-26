Дачников предупредили о штрафах за опасные растения с 1 марта

Юрист Русяев: за опасные растения на даче могут оштрафовать до 700 тысяч рублей

Российских дачников могут оштрафовать до 700 тысяч рублей, если на их садовых участках обнаружат запрещенные растения. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

С 1 марта вступит в силу федеральный закон № 294-ФЗ, вносящий поправки в Земельный кодекс. С этого момента дачники будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в числе которых указан и борщевик Сосновского.

«К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей», — пояснил юрист.

В каждом российском регионе устанавливают свои перечни таких растений. Сумма штрафа также будет зависеть от региона и статуса нарушителя — граждане, должностные или юридические лица.

Юрист пояснил, что граждан могут оштрафовать от 20 до 50 тысяч рублей, чиновников — от 50 до 100 тысяч. Штрафы для юридических лиц могут составить от 400 до 700 тысяч рублей. При этом одним денежным наказанием дело может и не ограничиться.

По закону земельный участок могут или изъять из категории сельхозназначения, или прекратить право пользования. Обычные дачные участки это не затронет.

Согласно изменений в Земельном кодексе, которые вступят в силу с 1 марта, также будет усилен контроль за неиспользованием земли и введены ограничения на целевое использование участков.

